14:18
15 Мая 2022 13:08
Евразийский экономический форум пройдет 26 мая в Бишкеке
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Евразийский экономический форум пройдет 26 мая впервые в столице Кыргызстана - городе Бишкеке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии.
Программа мероприятия включает пленарное заседание с участием глав государств Евразийского экономического союза, а также шесть панельных сессий.
Главная тема Евразийского экономического форума - «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений. Новые возможности инвестиционной активности».
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