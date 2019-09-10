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Евразийский экономический форум проходит в Китае

Автор:  
Самал Ендибаева
10 Сентября 2019, 11:32
Евразийский экономический форум проходит в Китае

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ – Евразийский экономический форум-2019 начался сегодня в городе Сиань Китайской Народной Республики. В нем принимают участие представители 58 стран мира, в том числе стран-участников, партнеров, наблюдателей ШОС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный форум проходит раз в два года в древнейшем китайском городе Сиань, откуда тысячелетия назад стартовал Великий Шелковый путь. Однако и сейчас вопросы развития взаимной торговли и сотрудничества между странами не теряют своей актуальности.

Главная тема нынешнего форума - совместное строительство инициативы «Один пояс и один путь» в целях сотрудничества на высоком уровне и высококачественного развития. Цель мероприятия - способствовать формированию партнерских отношений на национальном уровне, на уровне международных организаций, крупных предприятий и органов местного самоуправления.

«Евразийский экономический форум играет важную роль в содействии экономического развития наших стран. Он проходит под девизом «Один пояс - один путь». Китай заключил договоры о сотрудничестве с рядом стран, создал возможности по инвестиционному сотрудничеству. За 2018 год товарооборот Китая и государств ШОС увеличился на 17,2 процента - до 250 млрд долларов. Китай готов вывести сотрудничество на новую высоту», - сказал на церемонии открытия вице-премьер КНР Ху Чуньхуа.

Он также рассказал, что Китай поощряет инвестирование в конкурентоспособные предприятия стран евразийского пространства, а также отметил важность вопросов совместной подготовки специалистов в сфере инноваций.

Генеральный секретарь ШОС Владимир Норов отметил, что евразийский форум за последние годы превратился в важную платформу для развития сотрудничества.

«Комплексное взаимодействие призвано объединить усилия государств трех континентов в деле устойчивого развития. На сегодня ШОС - крупнейшее региональное объединение, которое занимает 60 процентов Евразии, имеет население более 3 млрд человек, большие производственные и человеческие ресурсы», - сказал он.

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ШОС   Экономика   Китай  
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