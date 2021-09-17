Евразийский экологический фонд создан в Казахстане
Инициативу озвучила депутат Мажилиса Парламента РК, председатель совета Ассоциации «ECOJER» Лаззат Рамазанова на встрече министров экологии Центральной Азии - «C5+1».
«Казахстан уже сегодня ощущает последствия климатических изменений. Для их минимизации Ассоциация «ECOJER» совместно с Центром зеленых финансов создали на базе МФЦА «Астана» Евразийский экологический Фонд. Он будет развивать проекты по озеленению, сохранению биоразнообразия и борьбе с опустыниванием территорий», - заявила Лаззат Рамазанова.
Она подчеркнула, что в Казахстане увеличивается засуха, и именно массовое озеленение может сыграть решающую роль в ее предотвращении. Противоэрозийные и ветрозащитные лесопосадки будут способствовать адаптации к изменению климата и улучшению качества жизни населения. Лесные насаждения не просто поглощают парниковый газ, но и способствуют формированию более устойчивых ландшафтов: они регулируют водный режим, улучшают состояние почв, сохраняя их для сельского хозяйства, а также создают миграционные коридоры для растений и животных.
«Уверена, что инициативы Казахстана могут быть интересны странам-соседям. Сохранение Аральского и Каспийского моря, глубоководных рек, Тянь-Шаньских ледников должно стать задачей всего экологического сообщества Центральной Азии. Именно в том направлении нашим странам необходимо объединять усилия», - заявила на встрече Лаззат Рамазанова.
Глава «ECOJER» также отметила необходимость перехода экономики «на рельсы устойчивого развития».
«Наша страна богата углеродоемкими энергоресурсами, однако реальность показывает, что декарбонизация в Казахстане неизбежна. Для достижения углеродной нейтральности важна не только трансформация промышленности. Предстоит изменить культуру поведения всего общества, опираясь на принципы устойчивого и рационального потребления, минимизацию экологического следа и ресурсосбережение», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.
Она также добавила, что предстоящее 26-ое заседание в Глазго (СОР-26) вселяет надежду, что меры, заложенные в Парижском климатическом соглашении, найдут практическую реализацию.
Мероприятие прошло в режиме онлайн под председательством специального посланника Президента США Джона Керри.