Евразийский экологический фонд создан в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане создан Евразийский экологический фонд, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Ecojer.

Инициативу озвучила депутат Мажилиса Парламента РК, председатель совета Ассоциации «ECOJER» Лаззат Рамазанова на встрече министров экологии Центральной Азии - «C5+1».

«Казахстан уже сегодня ощущает последствия климатических изменений. Для их минимизации Ассоциация «ECOJER» совместно с Центром зеленых финансов создали на базе МФЦА «Астана» Евразийский экологический Фонд. Он будет развивать проекты по озеленению, сохранению биоразнообразия и борьбе с опустыниванием территорий», - заявила Лаззат Рамазанова.

Она подчеркнула, что в Казахстане увеличивается засуха, и именно массовое озеленение может сыграть решающую роль в ее предотвращении. Противоэрозийные и ветрозащитные лесопосадки будут способствовать адаптации к изменению климата и улучшению качества жизни населения. Лесные насаждения не просто поглощают парниковый газ, но и способствуют формированию более устойчивых ландшафтов: они регулируют водный режим, улучшают состояние почв, сохраняя их для сельского хозяйства, а также создают миграционные коридоры для растений и животных.

«Уверена, что инициативы Казахстана могут быть интересны странам-соседям. Сохранение Аральского и Каспийского моря, глубоководных рек, Тянь-Шаньских ледников должно стать задачей всего экологического сообщества Центральной Азии. Именно в том направлении нашим странам необходимо объединять усилия», - заявила на встрече Лаззат Рамазанова.

Глава «ECOJER» также отметила необходимость перехода экономики «на рельсы устойчивого развития».

«Наша страна богата углеродоемкими энергоресурсами, однако реальность показывает, что декарбонизация в Казахстане неизбежна. Для достижения углеродной нейтральности важна не только трансформация промышленности. Предстоит изменить культуру поведения всего общества, опираясь на принципы устойчивого и рационального потребления, минимизацию экологического следа и ресурсосбережение», - подчеркнула Лаззат Рамазанова.

Она также добавила, что предстоящее 26-ое заседание в Глазго (СОР-26) вселяет надежду, что меры, заложенные в Парижском климатическом соглашении, найдут практическую реализацию.

Мероприятие прошло в режиме онлайн под председательством специального посланника Президента США Джона Керри.