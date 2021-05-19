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    12:40, 19 Май 2021 | GMT +6

    Евразийский банк удвоил прибыль от текущей деятельности в 2020 году

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Консолидированная прибыль АО «Евразийский банк» за 2020 год выросла с 4,5 до 6,8 миллиардов тенге с учетом одноразового убытка от реализации дочернего банка в России в 2,1 миллиарда тенге. Консолидированные активы выросли на 13% до 1,2 триллиона тенге. Капитал вырос на 10% до 109 миллиардов тенге.

    Банк опубликовал подтвержденные международным аудитом финансовую отчетность. Без учета сделки по продаже российской «дочки» прибыль, полученная банком в результате текущей деятельности в 2020 году, выросла вдвое по сравнению с аналогичным показателем годом ранее.

    «Финансовые итоги 2020 года подтверждают устойчивость бизнес модели банка даже в немыслимых ранее для мира условиях пандемии. От лица акционеров хочу поблагодарить наших клиентов за неизменное и ценное для нас доверие, а также команду — за выдающийся результат. Произведенные в этот сложный год инвестиции в усиление команды и технологическое перевооружение позволяют нам с оптимизмом смотреть в будущее!», — заявил председатель совета директоров банка Александр Машкевич.

    В группу АО «Евразийский банк» помимо банка входят дочерние предприятия — ТОО «Евразийский проект 1» и ТОО «Евразийский проект 2». Сделка по продаже дочернего банка АО «Евразийский банк» (г. Москва) состоялась 29 декабря 2020 года. АО «Евразийская финансовая компания» является материнской компанией банка и владеет 100% акций банка.

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