Евразийская онлайн-выставка товаров и торговли открылась в Урумчи

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Евразийская международная онлайн-выставка товаров и торговли-2021 открылась в Урумчи, административном центре Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Об этом сообщает Бюро ЭКСПО «Китай-Евразия», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Цифровые платформы, стартовавшей на этой неделе Евразийской международной онлайн-выставки товаров и торговли-2021, будут предоставлять услуги экспонирования в течение одного года - в период с 25 августа 2021 года по 24 августа 2022 года.

В нынешней эпидемиологической ситуации выставка проходит в онлайн- и офлайн-форматах. Выставочный зал представлен четырьмя зонами и девятью темами, охватывающими, в частности, текстиль, сельскохозяйственную и пищевую продукцию, строительные материалы, промышленное оборудование, туризм.

В онлайн-выставке приняли участие более 1,3 тыс. экспонента и более 1,8 тыс. покупателей из 25 стран.

По словам организаторов, данная онлайн-выставка товаров и торговли направлена на создание торговой платформы для развития торгово-экономического сотрудничества на Евразийском пространстве.

Первая Евразийская международная онлайн-выставка товаров и торговли состоялась в 2015 году.

Напомним, что предшественницей как Евразийской международной онлайн-выставки товаров и торговли, так и ЭКСПО «Китай-Евразия» считается Урумчийская внешнеторговая экономическая ярмарка, которая проводилась в г. Урумчи с 1992 года на ежегодной основе, вплоть до 2010 года.