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Евразийская баскетбольная зима стартует в Атырау

13 Января 2020 20:58
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Евразийская баскетбольная зима стартует в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау в спорткомплексе АГУ им. Х. Досмухамедова стартуют домашние игры международной евразийской лиги, в которых Атырауская команда «Барсы Атырау» встретится с грозным соперником – белорусским «Борисфеном», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Этот матч откроет серию домашних игр международного формата в Атырау, которые будут проходить вплоть до конца зимы. Евразийская лига - первое официальное соревнование, проводимое между командами, представляющими ЕАЭС. Лига получила официальную поддержку ФИБА. В рамках розыгрыша лиги игроки, являющиеся гражданами стран ЕАЭС, не являются легионерами в любой команде, что соответствует положениям по трудовой миграции, принятыми в документах союза. Игры проводятся по разъездной системе. Это будет способствовать развитию отношений между странами в области спорта и баскетбола в частности», - рассказали корреспонденту Казинформа в пресс-службе клуба «Барсы Атырау».


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Ключевые слова: Атырауская область, Спорт,
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Автор:

А. Соколов

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