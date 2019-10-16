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вчера 22:52
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Эволюцию науки обсудили ученые из разных стран в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском государственном университете им. М.Козыбаева прошла международная научно-практическая конференция «Эволюция науки в современном мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы вуза, на конференцию приехали ученые из Италии, США, России, Польши, Китая, Индии и ректоры ведущих вузов Казахстана.
«На пленарном заседании ученые обсудили вопросы интеграции науки, конкурентоспособности высших учебных заведений, создание современных агротехнопарков в Казахстане на примере нашего вуза совместно с Северо-Западным университетом сельского и лесного хозяйства Китая», - рассказали в пресс-службе.
На выставке гостей познакомили с научными достижениями университета. В том числе разработкой интеллектуальных компьютерных приборов и системы диагностики нефтегазового оборудования, созданием нового экологически чистого фитопрепарата «Витин», сортоиспытанием зарубежных сельхозкультур с выделением наиболее перспективных для северного региона.
«Археологи нашего университета представили результаты сенсационного открытия в Уалихановском районе средневековых мавзолеев эпохи Золотой Орды. Участники орнитологической экспедиции рассказали об исследовании состояния популяций редких и охотничьих видов гусей и казарок на Севере Казахстана и разработке системы мониторинга для их сохранения», - добавили в пресс-службе университета.
Прошли секционные заседания по направлениям «Эволюция науки в образовательном процессе», «Исследования и публикации в глобализованном мире», «Развитие науки в различных направлениях, возможность сравнения», «Цифровая наука», «Актуальные проблемы современной филологии и методики преподавания языков».
«На круглом столе рассмотрели влияние интернационализации на развитие казахстанских вузов. Важную роль здесь играет участие в программе Европейского Cоюза Erasmus+. Наш университет сегодня реализует 5 проектов в рамках этой программы», - отметили в пресс-службе.
В вузе добавили, что планируется открытие Центра итальянского языка и культуры.
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