Эволюция избирательной системы в РК отражает суть политических изменений в современный период

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выборы в органы государственной власти осуществляются по установленным в каждом обществе правилам – избирательным системам. Выбор той или иной избирательной системы зависит от множества обстоятельств. Это и текущая политическая ситуация, и количество партий, и политическая традиция. Каждое государство формирует свою избирательную систему, сходную с уже известными типами, но все же различающуюся в нюансах и деталях. Такое мнение выразил политолог Юрий Булуктаев, передает МИА «Казинформ».

По его словам, хорошо работающая, отлаженная избирательная система обеспечивает гражданину свободу его волеизъявления и оптимальность выбора.

Формирование современной избирательной системы Казахстана, действующей в отношении выборов депутатов парламента, тесно связано с принятием всенародным референдумом 30 августа 1995 года Конституции Республики Казахстан. Одним из важных положений Конституции явилось введение в систему управления государством двухпалатного Парламента, состоящего из Мажилиса, депутаты которого избирались на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, и Сената, депутаты которого избирались депутатами маслихатов областей, городов Нур-Султана и Алматы, районов и городов.

Новая Конституция Республики Казахстан повлекла за собой изменение политико-институциональной системы и органически привела к реорганизации прежней избирательной системы и избирательного законодательства. Избирательное законодательство, дающее полное представление об избирательной системе того времени, было представлено главным образом, Указом Первого Президента РК Н.А.Назарбаева, имеющим силу конституционного закона, «О выборах в Республике Казахстан» от 28 сентября 1995 года. В соответствии с этим Указом, для всех категорий кандидатов была установлена двухтуровая мажоритарная система абсолютного большинства. Исключением стали кандидаты в органы местного самоуправления, которые избирались на основе относительного большинства.

В октябре 1998 года в Основной закон страны были внесены изменения относительно сроков полномочий Парламента Республики Казахстан и численности депутатов Мажилиса. Срок полномочий Мажилиса был продлен до 5 лет, а срок полномочий Сената - до 6 лет, численность депутатов Мажилиса возросла с 67 до 77.

В Конституцию республики также были внесены поправки, серьезно изменившие ход проведения выборов. Была усилена роль политических партий, благодаря введению пропорциональной системы голосования они получили больший доступ к законодательной работе. Был введен 7-процентный барьер при прохождении партий в нижнюю палату Парламента.

Особенностью этого этапа трансформации избирательной системы стали нововведения в избирательный механизм, заключавшиеся в переходе к смешанной мажоритарно-пропорциональной системе выборов в Мажилис. Это изменило принцип формирования депутатского корпуса нижней палаты Парламента. Изменения и поправки в Конституцию РК и законодательство о выборах позволили расширить степень индивидуального и партийного участия в очередных выборах парламента страны. Действующая избирательная система предоставила возможность основным участникам избирательного процесса широко использовать разнообразные избирательные технологии. В этот период были проведены важнейшие электоральные кампании — президентские выборы 1999 г., выборы в Мажилис 1999 г., выборы в Сенат 1999 и 2002 гг.

В 2004—2007 гг. происходило движение в сторону некоторой либерализации избирательного законодательства. Наиболее существенное значение в этом плане имели поправки в Закон «О выборах в Республике Казахстан», принятые в апреле 2004 г. К числу новаций, внесенных в выборное законодательство в рассматриваемый период, можно отнести: исключение безальтернативных выборов; закрепление нового принципа формирования избирательных комиссий маслихатами по представлению политических партий; введение принципа учета избирателей и составления их списков, основанного на регистрации граждан по месту жительства. Характерной особенностью этого этапа стало введение практики электронного голосования, теледебатов и экспериментальных выборов районных акимов. Итоговым результатом этапа стало серьезное улучшение функциональных параметров избирательной системы, ее приближение к общепризнанным международным стандартам выборного законодательства.

Качественно новые изменения в избирательной системе, вызванные конституционной реформой, произошли в 2007 году. Принципиальными новшествами, обусловившими серьезную трансформацию всей избирательной системы, стали переход к выборам в нижнюю палату Парламента на основе партийных списков, предусматривающий создание единого избирательного округа, расширение прав Парламента при формировании ЦИК, уравнивание сроков электорального цикла для выборных лиц (за исключением Сената).

Были значительно расширены возможности политических партий участвовать в работе избирательных комиссий. В частности, политические партии, не имеющие представителя в составе избирательной комиссии, получили право делегировать в нее своего представителя с правом совещательного голоса на период подготовки и проведения избирательной кампании, который наделяется всеми правами члена избирательной комиссии.

Особую специфику казахстанской избирательной системе придало избрание части депутатского корпуса высшего законодательного органа Ассамблеей народа Казахстана. Важнейшие электоральные кампании этого периода — выборы в Мажилис 2004 и 2007 гг., выборы в Сенат 2005 и 2008 гг., президентские выборы 2005 г., выборы 30 % районных акимов в 2006 г.

Одним из важнейших изменений, внесенных в выборное законодательство республики в 2009 году, явилось введение правового механизма, позволяющего формировать Мажилис Парламента с участием не менее двух политических партий, даже если вторая партия не пройдет установленный законом 7-процентный барьер. Поводом для введения данного механизма стало то, что по результатам голосования на выборах депутатов Мажилиса Парламента, проходивших в 2007 году, все мандаты достались одной партии, так как все остальные партии не смогли преодолеть 7-процентный барьер. Помимо этого, были внесены дополнения в статьи, регламентирующие порядок проведения предвыборной агитации и обеспечивающие кандидатам и политическим партиям равные условия доступа к средствам массовой информации. С учетом этих изменений в 2012 и 2016 гг. были проведены электоральные кампании по выборам в мажилис. По результатам выборов (дважды) 7-ми процентный барьер преодолевали три партии – Nur Otan, Ак жол и КНПК.

В 2018 году парламентом были утверждены поправки в конституционный закон «О выборах», закрепляющие за политическими партиями право выдвигать кандидатов в депутаты маслихатов, избираемых по партийным спискам. Включение в партийный список лиц для избрания депутатом маслихата соответствующей административно-территориальной единицы производится большинством голосов от общего числа членов высшего руководящего органа соответствующего филиала (представительства) политической партии. Политические партии не вправе включать в партийные списки лиц, не являющихся их членами. Это означает, что маслихаты теперь формируются по пропорциональной системе голосования.

Учитывая то, что изменяясь в процессе исторического развития государств, избирательная система способна дать определенный импульс политическим преобразованиям, совершенствованию управления государством, казахстанское выборное законодательство не является застывшим и законсервированным, жизнь постоянно требует внесения в него изменений. Главным направлением всех новшеств, вносимых в конституцию и законы о выборах, должна стать их демократизация и адаптация к задаче формирования механизма государственного управления, основанного на политических институтах. В числе прочих мер, этого можно добиться более широким участием в этом процессе политических партий и общественных объединений.

К примеру, недавно партия «Nur Otan» выступила инициатором внутрипартийных перемен, провела праймериз (с применением онлайн-голосования), являющийся одним из образцов выборного процесса в демократических странах. При этом, были использованы такие механизмы обратной связи партии с избирателями, как: работа общественных приемных, активное присутствие в соцсетях, организация «горячих линий». Конкурентная борьба во внутрипартийных выборах по аналогии с лучшими мировыми практиками позволила привлечь в партийные ряды наиболее одаренных активистов, обладающих лидерскими качествами.

Таким образом, главной особенностью избирательной системы суверенного Казахстана является то, что она претерпевает существенные изменения, связанные как с общими преобразованиями политической системы в целом, так и обусловленными ими изменениями конституционно и законодательно закрепленных принципов и механизмов избирательного процесса. Эволюция избирательной системы в Казахстане отражает суть политических изменений в современный период развития. Целью процесса совершенствования избирательной системы Казахстана является создание эффективно действующего механизма формирования властных структур. Анализ процесса формирования казахстанской избирательной системы важен не только для изучения самой электоральной политики, но и для оценки сути трансформационных политических изменений в переходный период, и для перспектив дальнейшей демократизации политической системы. В этом случае избирательная система может выступать в виде одной из поддержек существующей политической системы.