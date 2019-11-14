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Эво Моралес заявил, что готов вернуться в Боливию
БУЭНОС-АЙРЕС. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Экс-президент Боливии Эво Моралес в среду призвал к мирному решению политического кризиса в стране и предложил вернуться, чтобы способствовать этому, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
«Если я могу своим присутствием внести вклад в мирное решение (кризиса), которое остановит насилие и спасет жизни, я сделаю это ради моей любимой Боливии», - написал он в своем Twitter.
Он призвал к «диалогу, в котором участвовали бы все - общественные движения, гражданские организации и политические партии».
Напомним, бывший президент Моралес покинул Боливию и бежал в Мексику, где ему было предоставлено убежище, так как, по его словам, его жизнь в опасности.
Моралес ушел в отставку в воскресенье после нескольких недель протестов по поводу спорных результатов президентских выборов. Он сказал, что был вынужден уйти, но сделал это добровольно, «чтобы больше не было кровопролития». В отставку его попросили уйти военные страны, оппозиция и профсоюзы.
Позже сенатор боливийской оппозиции Жанин Аньес объявила себя временным президентом страны.
BBC News отмечает, что Моралес осудил заявление Аньес о временном президентстве и написал в своем официальном аккаунте в Twitter, что это «самый подлый и бесчестный переворот в истории».
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