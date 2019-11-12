Эво Моралес принял политическое убежище в Мексике

СУКРЕ. КАЗИНФОРМ - Эво Моралес принял предложение о предоставлении политического убежища в Мексике на следующий же день после отставки с поста президента Боливии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что Моралес сел на борт мексиканского правительственного самолета.

Тем временем, глава Боливийских вооруженных сил приказал войскам поддержать полицию, которая участвуют в столкновениях со сторонниками Моралеса.

По сообщениям, уже около 20 человек получили ранения в результате столкновений.

Вице-президент Сената Боливии Жанин Аньес заявила, что она займет пост временного президента, пока не будут проведены новые выборы.

Стоит отметить, что в воскресенье Моралес заявлял, что не собирается покидать страну. «Мне нет нужды бежать», - говорил он. «Я хочу, чтобы народ Боливии знал, что я никого не ограбил, ничего подобного. Если кто-то думает, что мы воровали, то скажите мне. Представьте доказательства».

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку в воскресенье после того, как было объявлено о «серьезных нарушениях» в ходе президентских выборов в прошлом месяце и о том, что их результаты не могут быть подтверждены.

В Twitter он написал, что ему «больно покидать Боливию, но он вернется с новыми силами и энергией».