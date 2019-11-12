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Эво Моралес принял политическое убежище в Мексике

12 Ноября 2019 08:58
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Эво Моралес принял политическое убежище в Мексике

СУКРЕ. КАЗИНФОРМ - Эво Моралес принял предложение о предоставлении политического убежища в Мексике на следующий же день после отставки с поста президента Боливии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

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Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард подтвердил, что Моралес сел на борт мексиканского правительственного самолета.

Тем временем, глава Боливийских вооруженных сил приказал войскам поддержать полицию, которая участвуют в столкновениях со сторонниками Моралеса.

По сообщениям, уже около 20 человек получили ранения в результате столкновений.

Вице-президент Сената Боливии Жанин Аньес заявила, что она займет пост временного президента, пока не будут проведены новые выборы.

Стоит отметить, что в воскресенье Моралес заявлял, что не собирается покидать страну. «Мне нет нужды бежать», - говорил он. «Я хочу, чтобы народ Боливии знал, что я никого не ограбил, ничего подобного. Если кто-то думает, что мы воровали, то скажите мне. Представьте доказательства».

Напомним, президент Боливии Эво Моралес подал в отставку в воскресенье после того, как было объявлено о «серьезных нарушениях» в ходе президентских выборов в прошлом месяце и о том, что их результаты не могут быть подтверждены.

В Twitter он написал, что ему «больно покидать Боливию, но он вернется с новыми силами и энергией».

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Ключевые слова: Общество,
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Автор:

Татьяна Кудренок

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