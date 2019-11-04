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Евгений Поливадов стал бронзовым призером ЧМ (U-23) по греко-римской борьбе
4 Ноября 2019 09:32
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БУДАПЕШТ. КАЗИНФОРМ - В Будапеште (Венгрия) завершился молодежный чемпионат мира по видам борьбы. Казахстанский «классик» Евгений Поливадов завоевал бронзовую медаль мирового первенства, сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
В поединке за третье место казахстанцу предстояла встреча с представителем Армении Арманом Вардумяном. Несмотря на то, что с начала схватки Е. Поливадов уступал сопернику, в конце поединка казахстанский борец завоевал бронзовую медаль с солидным отрывом, закончив схватку со счетом 16:7.
Ключевые слова: Спорт,
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