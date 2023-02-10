Евгений Кочетов назначен вице-министром информации и общественного развития РК
Постановлением Правительства Республики Казахстан Кочетов Евгений Дмитриевич назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан.
Евгений Кочетов окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Московский государственный университет имени М.М. Ломоносова, магистр экономики.
С 2009 по 2013 годы работал в должностях эксперта, консультанта в различных структурных подразделениях центрального аппарата НДП «Нұр Отан».
В 2013-2014 годы - руководитель подразделения девелопмента АО «Корпорация «Цесна».
С 2014 по 2016 годы - управляющий директор ТОО «Kazakhstan Real Estate Group».
С 1 октября 2016 по 12 мая 2017 года занимал должность директора РГУ «Служба центральных коммуникаций» Министерства информации и коммуникаций РК.
С 12 мая 2017 года по 10 сентября 2018 года занимал должность председателя правления АО «Qazcontent».
С 2009 года - экономический обозреватель, ведущий авторской колонки общественно-политической газеты «Литер», делового издания «Капитал».
С 2015 года - автор колонки «Экономика казахстанца» интернет-журнала «Власть», а также колумнист информационно-аналитического портала «Информбюро».
Автор ряда публикаций в ведущих республиканских и международных научных изданиях по вопросам денежно-кредитной, валютной политики и макроэкономики. Автор книги «Слова, которые изменили Казахстан». Награжден благодарностью Президента РК.
Владеет казахским, русским, английским, немецким языками.
Фото: t.me/KZgovernment