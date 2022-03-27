Евгений Федоров выиграл «золото» чемпионата Азии по велоспорту на шоссе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Представитель команды Казахстана по велоспорту на шоссе Евгений Федоров выиграл чемпионат Азии в Таджикистане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

О победе сообщила пресс-служба федерации велоспорта Казахстана.

Евгений показал лучший результат в индивидуальной гонке с раздельным стартом среди мужчин в элите. Новоиспеченный чемпион Азии проехал 24 километра за 28 минут 45.197 секунды.

Второе место у японца Нариюки Масуда (+51.548). Третье – у узбекского спортсмена Мураджана Халмуратова (+1:13.094).