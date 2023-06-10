Евгений Федоров стал чемпионом Азии по велоспорту

БАНГКОК. КАЗИНФОРМ - Казахстанский велогонщик Евгений Федоров выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Азии в Таиланде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта МКС РК.

46 километровую дистанцию он проехал за 53:28.4 секунды. Ближайшего преследователя из Тайбэя Федеров опередил почти на 2 минуты, а бронзовый призер из Монголии отстал от нашего гонщика более чем на 3 минуты.

Еще один казахстанец Игорь Чжан остановился в шаге от медали, заняв 4-е место.

Всего на старт гонки вышли 19 спортсменов.

Добавим, что Евгений Федоров выиграл прошлогодний чемпионат мира среди андеров (U-23) в Австралии.