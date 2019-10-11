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вчера 18:09
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вчера 17:45
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вчера 16:50
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Эвакуируют людей из крупного ТРЦ в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские эвакуируют людей из ТРЦ «Mega Alma-Ata», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Департамент полиции Алматы сообщает, что в настоящее время в торговом доме, расположенном по улице Розыбакиева в Бостандыкском районе города, экстренными и оперативными службами города проводятся проверочные мероприятия по случаю обнаружения подозрительного предмета», - сообщили в пресс-службе полиции.
В рамках мер первичного реагирования на такого рода сообщения осуществлена эвакуация персонала торгового дома, патрульными экипажами проводится отвод транспортных средств.
Вместе с тем, полиция Алматы призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике, руководствоваться лишь официальной информацией от служб, а также отнестись с пониманием к проводимым поисковым мероприятиям.
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