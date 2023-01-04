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Эвакуированных с заснеженных трасс людей вывозит ҚТЖ

4 Января 2023, 17:41
Эвакуированных с заснеженных трасс людей вывозит ҚТЖ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В условиях снегопада, метели, закрытия автомобильных дорог АО «НК «ҚТЖ» организовало вывоз железнодорожным транспортом людей, эвакуированных с занесенных снегом автодорог, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В минувшие сутки обеспечена перевозка свыше 500 человек пассажирскими поездами с малодеятельных станций Боранды, Шокпак, Куркуреусу, Тюлькубас до ст.Тараз, Шымкент, а также в обратном направлении – порядка 270 человек. В настоящее время Национальным перевозчиком продолжается работа по обеспечению вывоза населения железнодорожным транспортом в связи с закрытием автодорог.

Несмотря на сложные метеорологические условия последних дней всеми структурными подразделениями АО «НК «ҚТЖ» принимаются меры по обеспечению бесперебойной и безопасной перевозке грузов и пассажиров. Работу железнодорожников усложнили сильные ветра в Жамбылской области, повалившие столбы линии электропередач. Из-за оборванных линий электропередач движение поездов на участке Каратау – Жанатас организовано по телефонной связи.

Также КТЖ со станции Алматы-2 организована отправка двух вагонов с дизель-генераторным устройством в г.Жанатас, оставшегося без света и тепла.


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