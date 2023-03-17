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Эвакуированные жители села Каратал в Актюбинской области возвращаются в свои дома

17 Марта 2023, 21:52
Эвакуированные жители села Каратал в Актюбинской области возвращаются в свои дома Фото: gov.kz

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Уилском районе Актюбинской области ситуация стабилизировалась, эвакуированные жители возвращаются в свои дома. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Как сообщалось, сегодня из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало подпора воды в западной части населенного пункта, в результате чего произошел размыв обваловки. Возникла угроза подтопления населенного пункта. Местными исполнительными органами проведена эвакуация жителей в сельскую школу поселка Каратал, а также продолжается работа по восстановлению размытого участка обваловки. Аким области Ералы Тугжанов посетил поселок. В ходе встречи с населением глава региона призвал жителей не паниковать, заверив, что принимаются все необходимые меры. Паводковые воды частично подтопили два дома, 12 дворовых территорий. В результате принятых мер уровень воды спал. Угрозы для населения нет, жители эвакуированные в школу, возвращаются домой. Всем пострадавшим будет оказана помощь.


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