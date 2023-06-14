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Эвакуированные жители села Булак вернулись в свои дома

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Июня 2023, 22:20
Эвакуированные жители села Булак вернулись в свои дома Кадр из видео

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жителей села эвакуировали из-за риска распространения фронта пожара. В настоящее время ситуация стабилизировалась и находится на полном контроле властей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Было принято решение о возврате жителей в свои дома.

Всего из села Булак были эвакуированы 117 человек, из них 50 детей.

Ранее сообщалось, что лесной пожар в области Абай локализован.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.

1800 человек продолжают тушить пожар. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.


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