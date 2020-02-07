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Эвакуированные из Уханя казахстанцы продолжают находиться под наблюдением

7 Февраля 2020 16:43
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Эвакуированные из Уханя казахстанцы продолжают находиться под наблюдением

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О состоянии эвакуированных из города Уханя казахстанцев рассказали в Министерстве здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Из 83 эвакуированных граждан Республики Казахстан у 13 продолжается клиника ОРВИ легкой степени с катаральными явлениями, без повышения температуры тела. Состояние граждан Республики Казахстан, эвакуированных из города Уханя в Тюмень (3 человека) и Ташкент (5 человек) удовлетворительное, повышенной температуры тела, симптомов ОРВИ и жалоб не выявлено», - сообщил официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип на брифинге.

«Состояние эвакуированных из города Уханя граждан Республики Беларусь (5 человек) и Армении (1 человек) удовлетворительное, температура в норме, жалоб нет. Мы мониторим их состояние здоровья, карантин - до 16 февраля», - уточнил он.

В Минздраве рассказали и о статусе мониторинга казахстанцев и иностранных граждан, приехавших из КНР после 6 января. В целом, на сегодня было госпитализировано 123 человека с температурой и симптомами ОРВИ. Выписаны 92, остается в стационарах 31. Состояние больных, как уточнили в ведомстве, удовлетворительное.

По последним данным, в Китае зарегистрировано более 31 тысячи подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом, 636 погибших, 1540 человек выписаны из больниц.


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Ключевые слова: Здравоохранение, Пневмония в Китае,
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Акбота Кузекбай

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