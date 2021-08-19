Эвакуированные из Афганистана казахстанцы и кыргызстанцы прилетели в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 18 августа, в 17.00 благополучно совершил посадку в Алматы военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана. Об этом сообщает МИД РК, передает МИА «Казинформ».

В Казахстан прибыли 25 граждан РК, в том числе 15 взрослых и 10 детей, а также сотрудники Посольства РК.

Кроме того, этим бортом, по просьбе кыргызской стороны, были эвакуированы 14 граждан Кыргызстана. В качестве гуманитарной операции этим самолетом из ИРА также вывезены один гражданин России и один гражданин Литвы, обратившиеся в Посольство РК с просьбой о содействии.

«Республика Казахстан всегда защищает интересы и права своих граждан, находящихся за рубежом», - добавили в МИД.

В свою очередь, Министерство иностранных дел Кыргызстана сообщает, что сегодня года по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Руслана Казакбаева с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы повестки дня кыргызско-казахстанских отношений, обменялись мнениями по международной и региональной проблематике с учетом обострения военно-политической ситуации в Афганистане.

Министр Р. Казакбаев выразил благодарность руководству Республики Казахстан и Министерству иностранных дел страны за оказанное содействие в эвакуации граждан Кыргызской Республики в количестве 15 человек из Кабула, а также за помощь Посольству Кыргызстана в Афганистане, что является демонстрацией высокого уровня братских, союзнических и добрососедских отношений между странами.

Мухтар Тлеуберди обозначил готовность казахстанской стороны к оказанию дальнейшего всяческого содействия в вопросах, связанных с гражданами КР и кыргызским дипломатическим представительством в Афганистане.

Стороны договорились осуществлять координацию дальнейших действий по ситуации в Афганистане по линии своих загранучреждений и внешнеполитических ведомств, в том числе и со странами-партнерами в рамках ОДКБ и других региональных организаций, в целях оперативного реагирования и решения актуальных вопросов в случае обострения обстановки.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы региональной повестки дня, в частности, ход подготовки предстоящей встречи министров иностранных дел государств-участников Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии в г.Нур-Султан.



