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    19:16, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Эвакуированных из Кульсары размещают у себя дома жители Мангистауской области

    кульсары
    Фото: кадр из видео

    Жители Мангистауской области селят в свои дома людей, эвакуированных из города Кульсары Атырауской области. Об этом рассказали журналисты телеканала «Qazaqstan» в ходе телемарафона «Біз біргеміз», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Жители Мангистауской области оказали всестороннюю поддержку людям, эвакуированным из города Кульсары.

    Рядовые граждане селят их у себя дома, создают условия. Одна из тех, кто помогает землякам — жительница села Боранкул Меруерт Омарова. Она приютила в своем доме одновременно 250 человек.

    Жительница села Бейнеу Тлектес Нурмагамбетова поселила у себя дома 8 семей с детьми из Кульсары. Со своей семьей она обеспечивает трехразовым питанием 30 человек.

    — Мы, казахи, не можем в трудное время сидеть и ждать, что все сделает Глава государства. Мы проявляем наше гостеприимство и щедрость. Вот, у нас двухэтажный дом, сейчас в нем нет свободного места. Даже если не родственники, но казахи — мы вам рады, всех примем, — сказала Т. Нурмагамбетова.

    Жители Кульсары, которые поселились в домах мангыстаусцев, выражают им благодарность, высоко ценят проявленную ими заботу. 
    Во время наводнения в Мангистаускую область было эвакуировано более 20 тысяч жителей города Кульсары.

    Для них было открыто около 200 эвакуационных пунктов. 

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Гуманитарная помощь Жилье Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки
    Муратбек Макулбеков
    Автор
    Муратбек Макулбеков
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