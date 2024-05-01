Эвакуированных из Кульсары размещают у себя дома жители Мангистауской области

Жители Мангистауской области селят в свои дома людей, эвакуированных из города Кульсары Атырауской области. Об этом рассказали журналисты телеканала «Qazaqstan» в ходе телемарафона «Біз біргеміз», передает корреспондент агентства Kazinform.

Жители Мангистауской области оказали всестороннюю поддержку людям, эвакуированным из города Кульсары.

Рядовые граждане селят их у себя дома, создают условия. Одна из тех, кто помогает землякам — жительница села Боранкул Меруерт Омарова. Она приютила в своем доме одновременно 250 человек.

Жительница села Бейнеу Тлектес Нурмагамбетова поселила у себя дома 8 семей с детьми из Кульсары. Со своей семьей она обеспечивает трехразовым питанием 30 человек.

— Мы, казахи, не можем в трудное время сидеть и ждать, что все сделает Глава государства. Мы проявляем наше гостеприимство и щедрость. Вот, у нас двухэтажный дом, сейчас в нем нет свободного места. Даже если не родственники, но казахи — мы вам рады, всех примем, — сказала Т. Нурмагамбетова.

Жители Кульсары, которые поселились в домах мангыстаусцев, выражают им благодарность, высоко ценят проявленную ими заботу.

Во время наводнения в Мангистаускую область было эвакуировано более 20 тысяч жителей города Кульсары.

Для них было открыто около 200 эвакуационных пунктов.