Эвакуированы свыше 111 тысяч казахстанцев, подтоплены более 5 тысяч домов – МЧС

С начала паводков спасатели эвакуировали из пострадавших районов 111 194 человека, 39 222 из них – дети, передает корреспондент агентства Kazinform.

В аварийно-спасательных работах задействовано 33 334 человека и 4 066 единиц техники (835 водооткачивающих средств, 275 плавательных средств и 11 воздушных судов). Всего откачано 9,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,2 млн мешкотар и 1,2 млн инертного материала.

- На настоящий момент подтопленными остаются 5,4 тысячи частных жилых домов, 1 607 дворовых территорий и 2 035 дачных домов в пяти областях. Отведена вода из 3 503 жилых домов и 2 157 дворовых территорий, – заявил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

В восьми регионах действует 36 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.