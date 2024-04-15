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    11:28, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Эвакуированы свыше 111 тысяч казахстанцев, подтоплены более 5 тысяч домов – МЧС

    Паводки в Казахстане
    Фото: МЧС РК

    С начала паводков спасатели эвакуировали из пострадавших районов 111 194 человека, 39 222 из них – дети, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    В аварийно-спасательных работах задействовано 33 334 человека и 4 066 единиц техники (835 водооткачивающих средств, 275 плавательных средств и 11 воздушных судов). Всего откачано 9,5 млн кубометров талой воды, проведена укладка 2,2 млн мешкотар и 1,2 млн инертного материала. 

    - На настоящий момент подтопленными остаются 5,4 тысячи частных жилых домов, 1 607 дворовых территорий и 2 035 дачных домов в пяти областях. Отведена вода из 3 503 жилых домов и 2 157 дворовых территорий, – заявил старший офицер Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК Ерасыл Сайпаш на брифинге в СЦК.

    В восьми регионах действует 36 ЧС местного масштаба – в Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Атырауской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.

    Теги:
    Подтопления МЧС Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Эвакуация Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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