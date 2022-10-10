Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Акмолинская область

Эвакуатор столкнулся с грузовым авто: суд по делу о двух погибших начался в Акмолинской области

Автор:  
Анеля Касымова
10 Октября 2022, 17:17
Эвакуатор столкнулся с грузовым авто: суд по делу о двух погибших начался в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Аккольском районном суде проходят слушания по делу о столкновении эвакуатора и грузового автомобиля для перевозки крупногабаритного груза, в результате которого скончались двое пассажиров эвакуатора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расследование по делу длилось почти год. В ночь с 17 на 18 октября прошлого года водитель эвакуатора допустил наезд на полуприцеп грузового автомобиля, который стоял на обочине трассы по направлению из Щучинска в Астану.

По данным обвинения, у грузового автомобиля закончилось дизельное топливо. Водитель при остановке частично занял проезжую часть и не принял мер по недопущению ДТП. Он не установил знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, после чего уехал в город Акколь.

photo

Второй подсудимый, водитель эвакуатора, подозревается в превышении допустимой скорости 80-90 км/ч. По итогам расследования, на месте ДТП не было обнаружено следов торможения.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте скончались двое пассажиров автомашины марки «Газель». На момент ДТП им было 34 года и 29 лет. У обоих остались малолетние дети (в возрасте 2 и 6 лет – у одного и 5 месяцев – у другого).

Оба водителя обвиняются по статье 345 части 4 Уголовного кодекса РК. Согласно статье, деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Во время заседания ни один из подсудимых свою вину не признал.

Следующее заседание суда назначено на 12 октября.


Акмолинская область   ДТП   Суды   Судебный процесс  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению