Эвакуатор столкнулся с грузовым авто: суд по делу о двух погибших начался в Акмолинской области

АККОЛЬ. КАЗИНФОРМ – В Аккольском районном суде проходят слушания по делу о столкновении эвакуатора и грузового автомобиля для перевозки крупногабаритного груза, в результате которого скончались двое пассажиров эвакуатора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Расследование по делу длилось почти год. В ночь с 17 на 18 октября прошлого года водитель эвакуатора допустил наезд на полуприцеп грузового автомобиля, который стоял на обочине трассы по направлению из Щучинска в Астану.

По данным обвинения, у грузового автомобиля закончилось дизельное топливо. Водитель при остановке частично занял проезжую часть и не принял мер по недопущению ДТП. Он не установил знак аварийной остановки или мигающий красный фонарь, после чего уехал в город Акколь.

Второй подсудимый, водитель эвакуатора, подозревается в превышении допустимой скорости 80-90 км/ч. По итогам расследования, на месте ДТП не было обнаружено следов торможения.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений на месте скончались двое пассажиров автомашины марки «Газель». На момент ДТП им было 34 года и 29 лет. У обоих остались малолетние дети (в возрасте 2 и 6 лет – у одного и 5 месяцев – у другого).

Оба водителя обвиняются по статье 345 части 4 Уголовного кодекса РК. Согласно статье, деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.

Во время заседания ни один из подсудимых свою вину не признал.

Следующее заседание суда назначено на 12 октября.