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Эвакуацию жителей приграничных сел в Чон-Алае проводит МЧС Кыргызстана

Редактор:  
Гульмира Байзакова
4 Июня 2021, 22:31
Эвакуацию жителей приграничных сел в Чон-Алае проводит МЧС Кыргызстана

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Министр чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев полностью контролирует ситуацию в Чон-Алайском районе Ошской области и лично руководит эвакуацией местных граждан, сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

По его данным, в соответствии с текущей ситуацией с 19:30 жители Чон-Алайского района Ошской области, сел Жекенди, Кара-Тейит, Кара-Мык, Жекенди, Чулук и Шибе Чон-Алайского района эвакуируются в школу имени А. Сайита. в селе Дароот-Коргон.

Также местные жители распределяются в здание средней школы имени А. Мурзакулова, 44 ПТУ и в Центральную мечеть. К эвакуации привлечены районные отделы МЧС КР, руководство Чон-Алайского района, и комиссия гражданской обороны. Руководство Чон-Алайского районного управления МЧС КР занимается организацией переселения граждан.

Кроме того, МЧС приступило к организации гуманитарной помощи. Все мероприятия по эвакуации проводятся под личным руководством и пристальным наблюдением министра чрезвычайных ситуаций Б. Ажикеева.

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