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Эвакуацию людей из снежных заносов проводят в районах костанайские спасатели

25 Февраля 2022 16:25
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Эвакуацию людей из снежных заносов проводят в районах костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Аулиекольском районе и Житикаре костанайские спасатели провели спасательную операцию по вызволению людей из снежных заносов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС области.

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«24 февраля в 18:34 в Аулиекольском районе в селе Юльевка спасатели проводили эвакуацию людей из снежных заносов. На очищенный участок дороги отбуксировано 8 единиц техники (5 легковых машин и 3 грузовые), к тому же спасено 38 человек, в медицинской помощи никто не нуждался»,- прокомментировали в департаменте.

На аварийно-спасательные работы выезжали сотрудники ДЧС Костанайской области - три человека на одной единице техники.

«Этим же числом в 23:25 на трассе вблизи поселка Приречный поступает сообщение, что автомобиль марки «Фольксваген Пассат» с пассажирами застрял в снегу. В 01:10 спасатели прибыли на место происшествия, где обнаружили автомобиль. С помощью лопат высвободили машину из снежного плена. Пятерых детей и женщину погрузили на борт спасательной машины Ямал Н-4 а также сопроводили машину с пассажирами в город Житикара. В медицинской помощи люди не нуждались»,- подытожили в ДЧС.



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#Костанайская область   #Происшествия   #Дороги   #МЧС  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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