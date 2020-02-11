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Эвакуация в Алматы: установлен мужчина, оставивший подозрительный пакет

11 Февраля 2020 20:05
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Эвакуация в Алматы: установлен мужчина, оставивший подозрительный пакет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ– Мужчина, оставивший в отделении банка предметы, имитирующие взрывное устройство, установлен в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления полиции Медеуского района, в результате оперативно - розыскных мероприятий установлен и задержан гр. А., 1998 года рождения, житель Алматы.

«Свою собственность обнаруженных предметов мужчина подтвердил сразу. По его словам, их он использовал в разработке механизма для выращивания растений, и сегодня забыл пакет с бытовыми предметами в отделении банка. Доводы гражданина А. будут непременно перепроверены. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 293 ч. 1 УК РК», - информировал начальник Управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

Напомним, сегодня в Алматы эвакуировали посетителей торгового центра из-за подозрительного пакета.

«Специалистами был изучен оставленный предмет. Речь идет о бытовых принадлежностях, имитирующих взрывное устройство. На самом деле никакой опасности они не представляли. Сейчас объект работает в штатном режиме. Оперативными подразделениями Департамента полиции устанавливаются другие обстоятельства дела и личность человека, который оставил этот предмет», - комментировали ранее в полиции.


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Ключевые слова: Банки, Алматы, Происшествия,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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