Эвакуация потребовалась пассажирам скорой помощи в Костанайской области

16 Ноября 2022, 14:00

16 Ноября 2022, 14:00

Эвакуация потребовалась пассажирам скорой помощи в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области спасатели эвакуировали пассажиров скорой помощи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на областной департамент по чрезвычайным ситуациям.

«15.11.22 г. в первом часу ночи на пульт 112 поступил вызов о том, что в 40 км от села Торгай на проселочной автодороге увязла в грязевой трясине автомашина марки «УАЗ». В салоне находились пять человек, из них одна девочка 2016 г.р., которая нуждалась в медицинской помощи (острая боль в животе и высокая температура). На выручку им поспешили сотрудники отдела по ЧС Жангельдинского района и работники службы 103. В результате выпавших осадков в виде снега и дождя, машина следовавшая из село им. Ахмета Байтурсынова, застряла на труднопроходимом участке. Спасатели эвакуировали пассажиров с места происшествия. Спустя два часа в 03:51 карета скорой помощи прибыла в с. Торгай, девочку доставили в местную больницу и передали врачам», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует гражданам следить за метеорологическими сводками (в том числе по приложению Darmen), не выезжать за пределы населенных пунктов при ухудшении погодных условий.