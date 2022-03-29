Эвакуация казахстанцев из Украины репатриационными самолетами завершена

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Украине сообщило, что в настоящее время эвакуация граждан репатриационными самолетами завершена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства.

«Уважаемые граждане Республики Казахстан в Украине, посольство Республики Казахстан в Украине сообщает, что на 28 марта 2022 года из Катовице (Польша) было совершено семь эвакуационных авиарейсов. Из Украины было эвакуировано 900 граждан Казахстана, из них 743 вернулись в Казахстан.

В настоящее время эвакуация граждан репатриационными самолетами завершена. Обращения граждан, оказавшихся в заблокированных населенных пунктах и не имевших возможность покинуть Украину указанными рейсами, будут рассматриваться в индивидуальном порядке», - сказано в сообщении посольства.

Напомним, 28 марта из города Катовице вылетел седьмой репатриационный рейс с гражданами Казахстана на борту. Также Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан был организован специальный рейс, доставивший из Алматы в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для граждан Украины.