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    17:26, 29 Март 2022 | GMT +6

    Эвакуация казахстанцев из Украины репатриационными самолетами завершена

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Посольство Республики Казахстан в Украине сообщило, что в настоящее время эвакуация граждан репатриационными самолетами завершена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал посольства.

    «Уважаемые граждане Республики Казахстан в Украине, посольство Республики Казахстан в Украине сообщает, что на 28 марта 2022 года из Катовице (Польша) было совершено семь эвакуационных авиарейсов. Из Украины было эвакуировано 900 граждан Казахстана, из них 743 вернулись в Казахстан.

    В настоящее время эвакуация граждан репатриационными самолетами завершена. Обращения граждан, оказавшихся в заблокированных населенных пунктах и не имевших возможность покинуть Украину указанными рейсами, будут рассматриваться в индивидуальном порядке», - сказано в сообщении посольства.

    Напомним, 28 марта из города Катовице вылетел седьмой репатриационный рейс с гражданами Казахстана на борту. Также Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан был организован специальный рейс, доставивший из Алматы в польский город Катовице очередную партию гуманитарной помощи для граждан Украины.

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