+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эвакуация казахстанцев из Украины: когда осуществят первый репатриационный рейс

26 Февраля 2022 16:29
Поделиться:
Эвакуация казахстанцев из Украины: когда осуществят первый репатриационный рейс

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров прокомментировал работу по эвакуации граждан Казахстана из Украины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК
55 граждан собрались перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове Автобусы от посольства Казахстана в Киеве организуют еще раз - МИД РК События на Украине: сколько казахстанцев находятся в автобусах на границе

Для обращения граждан РК, находящихся в Украине, открыта горячая линия в посольстве Казахстана в Киеве, а также в МИД РК. Также задействованы почетные консулы РК в Днепре, Львове, Одессе и Харькове.

Как отметил официальный представитель ведомства, поступило 528 обращений с просьбой оказать содействие в эвакуации. Граждане РК находятся в основном в городе Киев и Киевской области - 264 человека, Одесской области - 30, Харьковской - 18, Львовской - 17, Днепропетровской - 13, Полтавской - 7, Черкасской - 4, Луганской – 2, Ивано-Франковской – 2, Житомирской – 2 и других регионах.

«Эти цифры будут меняться, потому что на связь выходят граждане, о которых посольство не знало, которые не вставали на консульский учет. Через СМИ просим наших граждан немедленно связаться с нашим посольством и сообщить о своих данных, либо информации о том, что они остаются на территории Украины», - сообщил Айбек Смадияров на брифинге в МИД РК.

Пассажиры репатриационного рейса беспрепятственно (без виз) пересекут украинско-польскую границу, а также будут освобождены от обязательного карантина, сдачи ПЦР-тестов и предъявления паспортов вакцинации.

«Первый репатриационный рейс планировался к осуществлению утром 26 февраля, либо будет перенесен на 27 февраля. Дело в том, что автобусы, которые везли наших граждан в польской границе, сейчас стоят в многокилометровых пробках, заторы. Один автобус стоит у пограничного перехода уже 7 часов. В нем находятся женщины, дети. Ситуацию примерно понимаете. Поэтому, просим всех набраться терпения. В дальнейшем будут организованы и другие репатриационные рейсы», - заявил Айбек Смадияров.

В этой связи в МИД попросили казахстанцев, находящихся в разных городах Украины, связаться с посольством РК в Киеве и сообщить о своем местонахождении. При возможности рекомендуем самостоятельно выдвинуться в Львов или Киев для дальнейшей организованной отправки к польской границе.

Как ранее сообщалось, Министерство иностранных дел РК работает над организацией возвращения казахстанских граждан на родину из Украины.

Граждане Казахстана, находящиеся в Украине, могут обращаться в посольство РК.

Напомним, что для эвакуации граждан посольством Казахстана в Украине запущена форма. Граждан Казахстана просят заполнить формы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Внешняя политика Казахстана   #МИД РК   #Россия   #Украина   #Общество   #Кризис   #Политика  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Новости по теме
Граждан Казахстана среди пострадавших в Украине нет - МИД РК
55 граждан собрались перед зданием почетного консульства Казахстана во Львове
Автобусы от посольства Казахстана в Киеве организуют еще раз - МИД РК
События на Украине: сколько казахстанцев находятся в автобусах на границе
Популярное
1 Глава государства дал поручения новому министру внутренних дел
2 Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
3 Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции
4 В жамбылской полиции новые назначения
5 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
6 Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса
Читайте также
Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Совета Безопасности
Онлайн-голосование по использованию Bus Lane вне часов пик запустили в Нур-Султане
Глава государства дал поручения новому министру внутренних дел
Владимир Зеленский согласился на предложение Президента РФ и готов говорить о мире
Президент РК поставил задачи перед новым руководителем Агентства по противодействию коррупции
В жамбылской полиции новые назначения
Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы и Шымкенте
Саясат Нурбек станет депутатом Мажилиса
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив