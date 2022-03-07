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    18:06, 06 Март 2022 | GMT +6

    Эвакуация из Украины: дипмиссия РК проработала хорошую «логистику» от Киева до Львова - Андрей Бузаров

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники посольства Казахстана в Киеве как до начала конфликта, так и уже сейчас, в самый его разгар, остаются на своих рабочих местах. Как оказалось, это стало большим преимуществом вашей дипмиссии по сравнению с другими посольствами. Об том заявил украинский политический аналитик Андрей Бузаров в интервью NUR.KZ, комментируя ситуацию, сложившуюся между Украиной и Россией, передает МИА «Казинформ».

    На вопрос об оценке работы наших дипломатов по эвакуации казахстанцев из Украины, политолог сообщил, что в Киеве, по его личным подсчетам, сейчас осталось менее 10 действующих иностранных дипломатических миссий. Большинство посольств, которые находились в Киеве, эвакуировано еще до начала войны либо за пределы Украины, либо переехало во Львов (город на западе страны - прим. ред.).

    «Сотрудники посольства Казахстана в Киеве как до начала конфликта, так и уже сейчас, в самый его разгар, остаются на своих рабочих местах. Как оказалось, это стало большим преимуществом вашей дипмиссии по сравнению с другими посольствами», - подчеркнул Андрей Бузаров.

    С его слов, десятки тысяч иностранных граждан остались в зоне боевых действий по всей Украине. Например, в Мариуполе, Харькове и т.д. Соответственно они стали заложниками сложившихся условий.

    То обстоятельство, что посольство РК осталось в Киеве, позволило оперативно оказывать информационные, консультационные и другие услуги, связанные со сбором и эвакуацией граждан Казахстана и этнических казахов, которые находятся в Украине.

    «Общаясь с представителями вашего посольства и видя, как они работают, могу сказать, что сотрудники дипломатической миссии во главе с послом Дарханом Калетаевым проработали хорошую «логистику» от Киева до Львова», - отметил политолог.

    Так, точкой сбора является здание посольства РК в Киеве. Здесь казахстанцам оказывается вся необходимая помощь, после чего обеспечивается доставка до Львова. Далее они переправляются за границу с последующей эвакуацией в Казахстан.

    Полное интервью читайте здесь.


    Теги:
    Украина Международная деятельность МИД РК
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