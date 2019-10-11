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Эвакуация из ТРЦ в Алматы: коробка оказалась пустой
11 Октября 2019 11:09
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские эвакуировали персонал ТРЦ «Mega Alma-Ata» из-за подозрительного предмета. После проверки спецслужбами, выяснилось, что коробка оказалось пустой, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ранее сообщалось, что стражи порядка проводят проверочные мероприятия по случаю обнаружения подозрительного предмета. Был эвакуирован персонал ТРЦ, патрульными экипажами проводился отвод транспортных средств.
«По торговому дому - отбой, коробка оказалась пустой», - сообщили в полиции.
Ключевые слова: Алматы, Безопасность, МВД РК,
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