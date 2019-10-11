Эвакуация из ТРЦ в Алматы: коробка оказалась пустой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы полицейские эвакуировали персонал ТРЦ «Mega Alma-Ata» из-за подозрительного предмета. После проверки спецслужбами, выяснилось, что коробка оказалось пустой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось, что стражи порядка проводят проверочные мероприятия по случаю обнаружения подозрительного предмета. Был эвакуирован персонал ТРЦ, патрульными экипажами проводился отвод транспортных средств.

«По торговому дому - отбой, коробка оказалась пустой», - сообщили в полиции.