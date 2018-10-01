Ева Вальстрем анонсировала дату боя с казахстанкой Фирузой Шариповой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Чемпионка мира по профессиональному боксу WBC Ева Вальстрем из Финляндии анонсировала в Instagram дату и место боя с казахстанской чемпионкой мира по профи-боксу в двух весовых категориях Фирузой Шариповой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вальстрем разместила сдвоенное фото с собой и будущей соперницей, где на лицах чемпионок видны гематомы.

«Чей нос выдержит, а чьему придется несладко, когда 22 декабря в Санкт-Петербурге мы сойдемся в одном ринге в битве за два чемпионских пояса?» - подписала финка фото в соцсети. Также она отметила пост хэштегом «битва сломанных носов».





Напомним, бой Шарипова - Вальстрем состоится 22 декабря в концертно-спортивном комплексе «СИБУР АРЕНА» в Санкт-Петербурге. На кону будут стоять титул чемпионки мира во втором полулегком весе по версии WBC, которым владеет финка, и чемпионский пояс IBO Championship, принадлежащий казахстанке. Победительница этого боя будет считаться лучшим в мире в этой весовой категории.

До того 8 сентября на арене А2 в Санкт-Петербурге в главном бою вечера Шарипова защитила один из своих титулов, победив россиянку Юлию Куценко. Вечер бокса посетила Вальстрем, где она вместе с мужем и своей командой наблюдала за выступлением будущей соперницы. После боя финка поднялась на ринг, где провела с Шариповой дуэль взглядов.

До этого Вальстрем защитила свой титул 6 апреля в Хельсинки (Финляндия) против Мелиссы Сент-Вилиз из США.