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    21:26, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Ева Корышева играет в полуфинале турнира в Австралии

    Ева Корышева играет в полуфинале турнира в Австралии
    Фото: пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

    На кортах «Мельбурн Парка» завершились матчи групповой стадии турнира серии ATF Asia-Pacific Elite 14 & Under Trophy. 14-летняя воспитанница школы тенниса города Актобе Ева Корышева заняла первое место в группе «А», передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Вчера Ева обыграла Эмилию Ким из Узбекистана – 7:5, 6:2, а затем австралийку Эмили Чен 7:5, 6:0. Сегодня утром казахстанка вновь уверенно победила очередную оппонентку - представительницу Индии Хариты Ванкатеш со счётом 6:1, 7:5.

    И сегодня же во второй половине дня Ева играла уже полуфинальный матч против Яшвиты Редди (Новая Зеландия). При счете 5:1 в пользу Корышевой матч был прерван из-за дождя и перенесён на завтра.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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