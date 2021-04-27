EU Reporter: Казахстан запускает QazVac, собственную вакцину против COVID-19

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - «Казахстан вошел в число мировых производителей вакцины против COVID-19. В пятницу, 23 апреля, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев написал в Twitter, что первая партия отечественной вакцины QazVac была отправлена в несколько регионов страны», пишет EU Reporter. МИА «Казинформ» предлагает перевод публикации.

«Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной для всех граждан. Казахстан стал одним из немногих государств, создавших собственную вакцину. Благодарю ученых и всех специалистов, участвовавших в ее разработке «, - сказал Президент.

В октябре прошлого года Президент Токаев дал поручение по разработке собственной вакцины в стране.

Разработка QazVac является убедительным свидетельством научного и промышленного потенциала Казахстана. Помимо Кубы, все другие страны, которые уже разработали свои вакцины против COVID-19, включая США, Великобританию, Китай, Россию и Индию, имеют большую численность населения и более крупную экономику.

Вакцина QazVac (QazCovid-in) разработана Научно-исследовательским институтом биологической безопасности, сообщает пресс-служба Премьер-Министра.

Заместитель Премьер-Министра страны Ералы Тугжанов, принимавший участие в отгрузке первой партии QazVac в Жамбылской области, сказал, что создание вакцины позволило Казахстану стать одной из немногих стран в мире, которые разработали свои собственные вакцины против коронавируса, доказывающие мощный потенциал отечественной науки.

Первые 50 000 доз вакцины QazVac будут распределены среди аптек и доставлены во все регионы страны. Ожидается, что вакцинация препаратом QazVac начнется 26 апреля.

Следующая партия, еще 50 000 доз вакцины, будет произведена в мае. Сообщается, что в будущем планируется увеличить производство вакцины до 500-600 000 доз в месяц.

Ранее генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья заявила, что эффективность казахстанской вакцины на первом этапе клинических испытаний составляет 100% и 96% на втором этапе клинических испытаний.

Вакцину можно хранить при температуре от 2° C до 8° C, это значительно упрощает ее транспортировку и хранение до одного года в морозильной камере.

В Казахстане зарегистрировано относительно небольшое количество случаев заражения COVID-19, возможно, в результате принятия строгих мер. В пятницу число заболевших составило 300 733 человека, из них 3 512 скончались, около 257 278 человек выздоровели.