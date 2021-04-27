EU Reporter: Казахстан запускает QazVac, собственную вакцину против COVID-19
«Производство вакцины будет увеличено, чтобы сделать ее доступной для всех граждан. Казахстан стал одним из немногих государств, создавших собственную вакцину. Благодарю ученых и всех специалистов, участвовавших в ее разработке «, - сказал Президент.
В октябре прошлого года Президент Токаев дал поручение по разработке собственной вакцины в стране.
Разработка QazVac является убедительным свидетельством научного и промышленного потенциала Казахстана. Помимо Кубы, все другие страны, которые уже разработали свои вакцины против COVID-19, включая США, Великобританию, Китай, Россию и Индию, имеют большую численность населения и более крупную экономику.
Вакцина QazVac (QazCovid-in) разработана Научно-исследовательским институтом биологической безопасности, сообщает пресс-служба Премьер-Министра.
Заместитель Премьер-Министра страны Ералы Тугжанов, принимавший участие в отгрузке первой партии QazVac в Жамбылской области, сказал, что создание вакцины позволило Казахстану стать одной из немногих стран в мире, которые разработали свои собственные вакцины против коронавируса, доказывающие мощный потенциал отечественной науки.
Первые 50 000 доз вакцины QazVac будут распределены среди аптек и доставлены во все регионы страны. Ожидается, что вакцинация препаратом QazVac начнется 26 апреля.
Следующая партия, еще 50 000 доз вакцины, будет произведена в мае. Сообщается, что в будущем планируется увеличить производство вакцины до 500-600 000 доз в месяц.
Ранее генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья заявила, что эффективность казахстанской вакцины на первом этапе клинических испытаний составляет 100% и 96% на втором этапе клинических испытаний.
Вакцину можно хранить при температуре от 2° C до 8° C, это значительно упрощает ее транспортировку и хранение до одного года в морозильной камере.
В Казахстане зарегистрировано относительно небольшое количество случаев заражения COVID-19, возможно, в результате принятия строгих мер. В пятницу число заболевших составило 300 733 человека, из них 3 512 скончались, около 257 278 человек выздоровели.