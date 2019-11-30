Этуали «Астана Опера» выступят в Кремлевском Дворце

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Звезды мирового балета, ведущие солисты «Астана Опера» заслуженные деятели Казахстана Айгерим Бекетаева и Бахтияр Адамжан выступят на одной из самых престижных театрально-концертных площадок России. 1 декабря в Москве на сцене Государственного Кремлевского Дворца состоится грандиозный гала-концерт «Марис Лиепа. С любовью», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу театра.

- Для нас большая радость танцевать на ежегодном празднике балетного искусства, снова видеть наших дорогих коллег и друзей. Прежде всего, мы выражаем искреннюю благодарность за приглашение автору проекта Андрису Марисовичу Лиепе. В этот вечер для искушенной московской публики мы исполним адажио Фригии и Спартака из балета «Спартак» А. Хачатуряна в постановке Ю. Григоровича и миниатюру «Весенние воды» на музыку С. Рахманинова в хореографии А. Мессерера, - отметили солисты.

Вместе с казахстанскими артистами в концерте примут участие: Народные артисты России Юлия Махалина (Мариинский театр), Илзе Лиепа, Дмитрий Гуданов, а также Екатерина Крысанова, Кристина Кретова, Алена Ковалева (Большой театр России), Мария Хорева, Владимир Шкляров, Кимин Ким (Мариинский театр), Оксана Кардаш (Музыкальный театр им. К. Станиславского и В. Немировича-Данченко), Константин Аллен (Национальный балет Нидерландов), Джулиан МакКей (Михайловский театр), Алессандро Стаяно (театр «Сан-Карло», Неаполь), Мария Эйхвальд. Ведущий и режиссер вечера – Народный артист России Андрис Лиепа.

Стоит отметить, что для ведущих солистов это уже не первое выступление на этой прославленной сцене. Так, Б. Адамжан участвовал во всех программах проекта А. Лиепы «Автографы и имиджи». В апреле этого года на концерте «Вацлав Нижинский. Бог танца» труппа «Астана Опера» под руководством Народной артистки России Алтынай Асылмуратовой представила знаменитый балет «Шехеразада» М. Фокина на музыку Н. Римского-Корсакова. В 2018 году А. Бекетаева и Б. Адамжан выступили на вечере «Майя Плисецкая. Посвящение», ранее артист выходил на московскую сцену вместе с ведущей солисткой театра Заслуженным деятелем Казахстана Мадиной Басбаевой в программе «Рудольф Нуреев. Из прошлого в будущее».