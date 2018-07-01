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Этой осенью почти все жители Астаны перейдут на транспортные карты

25 Июля 2018 17:06 257
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Этой осенью почти все жители Астаны перейдут на транспортные карты

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В компании «Астана LRT» рассказали об охвате населения транспортными картами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За текущий период было продано порядка 100 тыс карт. И к сегодняшнему дню доля использования транспортных карт составляет 78%. Это прекрасный показатель: если к 21 июля было всего 63%, то всего за несколько дней этот показатель вырос почти до 80%», - заявила пресс-секретарь организации Науат Азанбаева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Она пояснила, что вся система электронной оплаты проезда заключается в валидациях и в количестве отрывных билетов.

«Поэтому мы сейчас четко можем видеть, сколько процентов пассажиров являются держателями карт. 98% мы достигнем, думаю, к середине сентября, потому что мы ожидаем большой поток от вернувшихся с каникул студентов, людей из отпусков, кто еще может сюда переехать», - отметила она.

Напомним, с 21 июля в Астане был введен дифференцированный тариф на проезд в общественном транспорте. Согласно новым условиям, оплата за проезд наличными составляет 180 тенге за поездку, при оплате посредством транспортной картой - 90 тенге. Введение тарифа вызвало среди населения большой спрос на транспортные карты.

 

 

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Ключевые слова: Астана, Транспорт,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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