Этот мир они ощущают через вибрации и колебания – организатор просветительской выставки пауков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мире существуют свыше тысячи фобий, которых не под силу победить людям. Одна из самых распространенных из них - арахнофобия – боязнь пауков. В эти дни в столице проходит просветительская выставка, где Рашид Бараев помогает казахстанцам справиться с этим страхом. Сам организатор удивительного мероприятия живет в окружении 200 пушистых друзей и даже не прочь взять их на ручки, приласкать, поиграть. О том, как подружиться с этими безобидными питомцами, какие приметы с ними связаны и почему пауки просто так на людей не нападают - пауковод-любитель рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

Что самое забавное, мы встретили тут паука «звездной» породы, участвовавшего в съемках рождественского фильма «Один дома». Именно этот вид паука - Афанапельма Симани - снялся в популярном фильме. Он обитает в Северной Америке. По словам организатора выставки, этот паучок не агрессивен, его сложно спровоцировать на укус, даже если сильно постараться. Собственно поэтому питомец стал другом Кевина (главный герой серии фильмов «Один дома»).

Помимо него, на выставке представлены еще 29 тропических пауков семейства птицеедов и один скорпион. Их средний возраст – от 3 до 7 лет.

«Я хочу помочь преодолеть этот страх, потому что он становится причиной многих печальных происшествий. Хочу рассказать людям о том, как избежать укуса, как правильно обращаться с ними. Нам важно знать его поведение, чтобы не совершать ошибку», - рассказал Рашид Бараев.

Уже более восьми лет он изучает поведение пауков. Они с детства вызывали у него неподдельный интерес.

«Однажды посетил выставку бабочек и загорелся желанием заняться разведением пауков. Они помогают мне снять напряжение, расслабиться. Их лапки как массаж с иглотерапией. Кому-то нравится с котенком подтискаться, а мне – с таким питомцем с восьмью лапками», - отметил организатор просветительской выставки.

Представленные членистоногие обитают на территории Америки, Азии и Африки. По словам Рашида Бараева, не все пауки представляют опасность для человека. Таковых мало. Причем в нашей стране из наиболее опасных видов обитают каракурты и Желтые саки, чей яд высокотоксичный и может нанести вред здоровью человека. В столице чаще всего встречается паук-крестовик.

«Каракурты опасны с мая по октябрь месяцы. Желтые саки водятся в густой зеленой растительности. Этот паук чаще встречается в Боровом, в Восточно-Казахстанской и Алматинской области. Смертельные летальные случаи не зафиксированы, но от укуса Желтого сака остаются неприятные шрамы, развивается некроз ткани. Некроз ткани может развиться в том случае, если в организм попало большое количество яда. При этом очень важно удалить токсин из организма. Когда некроз расширяется, решить проблему можно путем хирургического вмешательства. Но даже при таком раскладе на теле человека остаются шрамы», - пояснил организатор выставки.

Поэтому, во избежание укуса паука, следует правильно одеваться перед походом, отдыхом на природе.

«На природе лучше не надевать одежду черного цвета. Низ рукава вашей толстовки либо пуловера должна быть на резинке, это касается и спортивных брюк. Тогда никакие насекомые не заползут на ваше тело. Нужно быть бдительными. Паутина – первый сигнал того, что возможно вы встретите моих пушистых друзей», - напомнил Рашид Бараев.

Как и многие представители фауны, с похолоданием пауки ищут теплое укрытие. Поэтому они забегают к нам домой, чтобы не замерзнуть на холоде. Пушистые питомцы – вовсе безобидные животные, если только человек сам не спровоцирует их на атаку.

«Пока вы ведете себя спокойно, вас никто не укусит. Пауки кусаются, чтобы защитить себя и не быть съеденными. Человек, испытывающий страх, своими неадекватными действиями пугает их. Он кусает только в том случае, если почувствует явную опасность и напугается. Ни один паук не укусит, если не причинить вред и не напугать его», - отметил пауковод-любитель.

Больше всего эти членистоногие несут угрозу в период половой зрелости, когда самка находится в поиске места для гнездования. Пауки кусаются хелицерами, с помощью которых ловят свою добычу.

«Пауки не могут видеть так отчетливо, как мы с вами. Часто, когда пауки залезают на тело человека, они даже не понимают, что мы можем стать для них вкусной добычей. Если не спугнуть паука, он даже бы не догадался, что мы живые существа. Для них люди – большое дерево, поверхность, на которую можно залезть. Этот мир пауки ощущают через вибрации и колебания», - рассказал Рашид Бараев.

Познавательная выставка пауковода-любителя завершится уже на днях. Отрадно, что Рашид Бараев не просто дает возможность потрогать их и устроить фотосессию, он рассказывает посетителям о специфических особенностях пауков. Самое главное – о том, как победить арахнофобию. Он находит подход к взрослым и к детям, объясняет, как правильно обращаться с пауком, помогает победить подсознательный и воображаемый страх. Очень радует, что родители приводят своих малышей на выставку и с детства прививают любовь к окружающему миру.

Однако организаторам выставки становится грустно и больно, когда посетители, не узнав технику безопасности, неаккуратно держат паучка, порой даже выбрасывают. Ведь каждое живое существо чувствует боль, понимает заботу. Обращаясь по-человечески с ними, получаешь в ответ то же самое.

«Мне было больно смотреть на все это. Поэтому создал программу с психотренингом. Мне очень нравится рассказывать про пауков, делиться личным опытом. Порой я настолько увлекаюсь, что не замечаю, как проходит время. Психотренинг построен на личном опыте. Мне приходилось работать со смертельно опасными видами пауков, с агрессивными. Возможно, некоторые психологи не согласятся с моей техникой, но вижу, что людям удается преодолеть свой страх», - подчеркнул организатор просветительской выставки.

Эти небольшие существа несут огромную пользу для человека, о которых, возможно, мы не догадываемся. Они уничтожают вредных насекомых, даже приносят денежную удачу.

«Я на себе испытал изменения в жизни, когда впервые завел паука. С этим согласились многие посетители выставки, которые заводили паучков в офисе. Хороший уход и любовь к ним приносят удачу», - отметил Рашид Бараев.

По его словам, полученный опыт по преодолению страха поможет во всех сферах жизни. Может поэтому его осыпают комплиментами, искренними пожеланиями и словами благодарности.

«Мы стараемся дать больше, чем берем», - скромно добавил пауковод-любитель, организатор просветительской выставки Рашид Бараев.