Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Июня 2023, 17:20
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца Фото: primeminister.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова прокомментировала распространяемую в СМИ информацию о судимости своего отца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Очень много информации, которая распространялась, не соответствует действительности. По поводу отца - да, было дело, судимость погашена. Этот факт я не скрывала. Когда я поступала на госслужбу, то указала это в документах», - сказала Зульфия Сулейменова, отвечая на вопросы представителей СМИ в кулуарах Правительства.

Ранее ряд СМИ опубликовал информацию о том, что отец министра Булат Сулейменов в 2011 году был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Кража, совершенная в крупном размере». Булату Сулейменову дали четыре года лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.


Минэкологии  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Жуткое ДТП в Астане: Врезавшийся в LRT водитель не был сотрудником акимата
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Выговор объявили главе Управления физической культуры и спорта СКО
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Водитель авто сгорел заживо в Караганде
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее
Теплоэлектроцентрали могут появится в Кокшетау и Семее