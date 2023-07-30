Это важный вечер для футболистов – Давид Лория о гранд-финале Super Bol 2.0

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гранд-финал Super Bol 2.0, который состоялся в Астане, стал важным вечером для футболистов обеих команд. Таким мнением поделился генеральный менеджер проекта Super Bol Давид Лория, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня для тех, кто дошел до финала, – это особенный день. На матче присутствовали более 20 международных скаутов. Из Турции, Голландии, Саудовской Аравии, Кореи. То есть география наша реально расширилась. В целом мы переживали, мы очень хотели, чтобы они хорошо выступили. Команда QJ League - это самые талантливые ребята в своем возрасте, до 18 лет. Для них это тоже большой шанс, потому что скауты оценивали и их. Возможно, кто-то из них подпишет серьезный контракт после сегодняшнего матча. В целом для нас было очень важно, чтобы матч прошел в дружеской атмосфере и стал настоящим праздником футбола», - сказал Давид Лория во время пресс-конференции.

Он напомнил, что в рамках проекта скауты и тренеры объездили 14 городов Казахстана. В кастинге приняли участие более 16 тысяч кандидатов.

Ранее сообщалось, что на стадионе «Астана-Арена» прошел гранд-финал футбольного проекта Super Bol 2.0. В матче встретились команды Super Bol и QJ League. Игра закончилась со счетом 6:1 в пользу QJ League.

«Super Bol — это социально-спортивное реалити-шоу, направленное на поиск талантов среди юношей в возрасте от 16 до 23 лет. Главная цель — помочь ребятам осуществить свою мечту. Лучших игроков подпишут команды КПЛ и первой лиги Казахстана.