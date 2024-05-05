«Это ценный опыт» - казахстанский миротворец о службе в Центральноафриканской Республике

Более 30 лет насчитывает история миротворческой деятельности Казахстана, вносящего значительный вклад в поддержание мира и урегулирование конфликтов в различных регионах земного шара. Майор Арман Бекбаев – один из тех, кто представляет нашу страну в составе многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (МИНУСКА). В преддверии отмечаемого в Казахстане 7 мая Дня защитника отечества, казахстанский миротворец рассказал о том, почему решил стать военным и поделился впечатлениями о своей службе в составе миротворческой миссии в интервью корреспонденту агентства Kazinform.

Арман Бекбаев - старший офицер Центра миротворческих операций Министерства обороны РК. В миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике (МИНУСКА) майор Бекбаев находится с августа минувшего года. Был направлен в составе инспектирующей группы для оценки оперативной готовности инженерно-саперного подразделения из Пакистана. К слову, в этот регион Казахстан направляет двух офицеров ежегодно с 2022 года.

Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

С детства хотел быть военным

Арману Бекбаеву 36 лет, он уроженец Кызылорды. Стать военным мечтал с раннего детства.

-На всю жизнь запомнился день, когда мой дядя вернулся из армии. Он был в отличной форме: подтянутый, сильный и мужественный. Когда он снял с себя китель и фуражку, и надел их на меня - моему счастью не было предела. В 2004 году я поступил в Алматинскую военную школу-интернат им. Бауыржана Момышулы и все годы учебы с гордостью носил высокое звание «воспитанника», - сказал Арман Бекбаев.

По окончании школы-интерната Арман без труда поступил в Военный институт иностранных языков Минобороны РК, после чего по распределению был направлен в распоряжение командующего Аэромобильными войсками Сухопутных войск Вооруженных Сил РК.

-В период службы я неоднократно принимал участие в учениях, проводимых совместно с военнослужащими иностранных государств, а также проходил обучение на специальных курсах по миротворческой тематике. Это помогло приобрести специальные знания и компетенции, необходимые миротворцам, - отметил офицер.

Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Миссия выполнима

По словам Армана Бекбаева, все военнослужащие, желающие участвовать в миротворческих миссиях, проходят специальный отбор.

-Отбор желающих проходит в соответствии с установленными правилами, согласно приказу Министра обороны РК. Такой отбор ведется на добровольной основе, на основании рапорта на имя командира. Руководство Министерства обороны организует проверку кандидатов на соответствие определенным требованиям. В частности, претендент должен хорошо знать английский язык - иметь IELTS не ниже 4,5. Должен иметь удовлетворительное физическое и морально-психологическое состояние. Быть годен к службе к регионам с неблагоприятными климатическими условиями, а также иметь водительское удостоверение и навыки вождения автомобиля с механической коробкой передач на различных типах дорожного покрытия, таких как асфальт, гравий и песок. Всем этим критериям я соответствовал, поэтому и прошел отбор, - рассказал офицер.

В рамках миротворческой миссии, согласно функциональным обязанностям, на майора Бекбаева возложены задачи, связанные со сбором информации о политической, социальной, военной, гуманитарной и экономической ситуации в зоне ответственности, а также подготовка анализа информации для выявления тенденций и потенциальных угроз. Кроме того, в обязанности офицера входит обработка и оценка данных, подготовка отчетов и аналитических материалов для командования и планирования операций, а также практическое разминирование СВУ на местности.

Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Оперативные задачи

Рабочий день Армана Бекбаева начинается с подготовки к утреннему брифингу.

-На нем происходит ознакомление командования штаба сектора с текущим положением дел, отчетами и анализом ситуации в зоне нашей ответственности. Далее командующий сектором выносит на повестку дня ряд вопросов для обсуждения, а также ставятся задачи и определяются сроки выполнения. По завершении утреннего брифинга, начинается подготовка к координационной онлайн-встрече со штабом миссии и представителями других секторов, на которой происходит обмен информацией. После, у нас обеденный перерыв, - пояснил Арман Бекбаев.

Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Послеобеденное время, по словам офицера, посвящено координационной работе с подчиненными контингентами, в ходе которой обсуждаются проблемные вопросы, ставятся задач и сроки их выполнения.

-Из дополнительных задач - участие в консультативных встречах и взаимодействие с представителями местного сообщества, организациями и местными органами власти. Также могут быть инспекционные выезды для оценки оперативной готовности подразделений, - отметил майор Бекбаев.

По его словам, за месяцы, проведенные в Центральноафриканской Республике, он не столкнулся с особыми трудностями. Некоторые сложности, на первых порах, офицер испытывал из-за особенностей местной кухни и климата, отличающегося высокой влажностью. Но, вскоре сумел к ним адаптироваться.

Зона риска

Говоря об особенностях прохождения службы в составе миротворческой миссии в Центральноафриканской республике, офицер отмечает, что она связана с повышенными рисками из-за наличия регулярных вооруженных конфликтов.

-Поэтому от всех участников миссии требуется тщательное соблюдение мер безопасности, строгое выполнение требований и инструкций штаба миссии. Кроме того, всегда нужно быть готовым к возникновению всевозможных ситуаций чрезвычайной сложности. Здесь постоянно ощущается психологическая напряжённость из-за работы в условиях конфликта и гуманитарного кризиса, - добавил майор Бекбаев.

Участие казахстанских военных в миротворческих миссиях Арман Бекбаев считает оправданным по нескольким причинам.

-Во-первых, участие в таких миссиях ООН укрепляет международное присутствие и престиж страны на мировой арене. Таким образом Казахстан демонстрирует готовность к мирным усилиям и сотрудничеству в обеспечении международной безопасности и стабильности. Кроме того, участие наших военнослужащих в миротворческих миссиях ООН способствует получению ценного опыта, что повышает их профессионализм и компетентность. Это также помогает развитию специфических навыков работы в сложных условиях, - поделился офицер.

Фото: Пресс-служба Центра миротворческих операций МО РК

Безопасность и комфорт

Рассказал Арман Бекбаев и об условиях, которые созданы для военных на миротворческих базах ООН.

-Условия создаются таким образом, чтобы обеспечить безопасность, комфорт и эффективность работы личного состава, учитывая особенности местных условий и требования штаба миссии. Это позволяет сосредоточиться на качественном выполнении функциональных обязанностей, - пояснил Арман Бекбаев.

Он отметил, что миротворцы живут в лагерном городке, где у них есть индивидуальные контейнерные комнаты со всем необходимым. На территории лагерного городка также есть зона для барбекю и беседка для проведения коллективных мероприятий.

-Каждую субботу организуются различные мероприятия по тематике, а в другое время зона используется для отдыха, просмотра футбольных матчей, для настольных игр и чтения книг на французском и английском языках. Питание предоставляется компанией по контракту и включает трехразовое стандартное меню. Также на базе есть магазин для приобретения товаров первой необходимости. В распоряжении сотрудников также имеется тренажерный зал, а для пробежек используется основная дорога вдоль периметра базы, - добавил майор Бекбаев.

Рассказывая о себе Арман Бекбаев поделился, что дома его ждет жена и четверо детей - два сына и две дочери, старшему из которых девять лет, младшему - шесть месяцев. А еще у Армана много родственников, как по материнской, так и по отцовской линии и все они гордятся его достижениями.

-Участие в миротворческой миссии – это очень интересный и полезный профессиональный, и жизненный опыт. Все мои ожидания, связанные с участием в ней, оправдались, я смог применить имеющиеся у меня знания и навыки на практике и надеюсь, что оправдал оказанное мне доверие, - резюмировал Арман Бекбаев.