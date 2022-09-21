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Это трансформация политической системы – эксперт о предстоящих выборах Президента
21 Сентября 2022, 18:32

Это трансформация политической системы – эксперт о предстоящих выборах Президента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сроки электоральной кампании за рубежом могут быть и меньше, достигая 14-30 дней. А гипотетический кандидат в Президенты всегда должен иметь план действий и целей, которых он хочет достичь. Таким мнением поделилась о предстоящих выборах Президента советник председателя правления НАО «КИОР» Дина Айкенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня, 21 сентября, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к гражданам и подписал Указ о проведении внеочередных президентских выборов 20 ноября. Данное решение является трансформацией политической системы, то есть перезагрузкой всей политической системы и результатом тех политических реформ, которые проводил Глава государства с 2019 года. В своей избирательной кампании Президент планирует упомянуть ряд намерений для реализации политического курса в социально-экономическом блоке. Данное решение получает большую поддержку в экспертном поле, среди населения», - прокомментировала Дина Айкенова.

В ходе беседы спикер ответила, достаточно ли у кандидатов времени на подготовку к выборам.

«Встречаются мнения, что проведение внеочередных выборов 20 ноября не дает достаточно времени другим претендентам для разработки своей кампании. С одной стороны, сроки электоральной кампании за рубежом могут быть и меньше, достигая 14-30 дней. С другой стороны, гипотетический кандидат в Президенты всегда должен иметь план действий и целей, которых он хочет достичь», - добавила Дина Айкенова.


Фото из открытых источников

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