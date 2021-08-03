Это судейская ошибка - Бактияр Байсеитов о проигрыше Турсынова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов прокомментировал выступление спортсменов на Олимпиаде в Токио, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ждал времени, чтобы подняли руку Демеу. Это была какая-то ошибка. Говорили: голову нельзя опускать. Оставалось 30 секунд. Он опустил голову и встал, сразу же прошло наказание. Даже сам не понял, как японский борец выиграл бой», - прокомментировал Бактияр Байсеитов.

Что касается выступления Нурсултана, по его словам, он был хорошо подготовлен. «У него был большой перерыв – четыре года. Может быть, не хватило соревновательного опыта. Даже при таком раскладе, он боролся хорошо. Просто это судейская ошибка, я считаю», - добавил главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов.

Напомним, что казахстанский борец Демеу Жадыраев проиграл в 1/8 финала Олимпиады в Токио.

Также ранее сообщалось, что Нурсултан Турсынов уступил в 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе.