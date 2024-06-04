РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:40, 03 Июнь 2024 | GMT +6

    Это социальный ролик - мажилисмен Берденов о том, зачем переоделся в бэтмена на крыше Абу-Даби Плаза

    Это социальный ролик - мажилисмен Берденов о том, зачем переоделся в бэтмена на крыше Абу-даби плаза
    Фото: кадр из видео

    Мажилисмен Руслан Берденов засветился в ролике казахстанского видеографа. Там депутат, стоя на крыше столичного небоскреба Абу-Даби Плаза в плаще и под супергеройскую музыку, смотрит на Астану. У пользователей Сети возникло немало вопросов. Корреспонденты агентства Kazinform решили обратиться к депутату за пояснениями.

    — Это часть социального ролика. Сейчас идет его монтаж. Как будет готов, сами увидите. Я дал максимум информации, — сообщил Руслан Берденов.

    Также мы обратились к непосредственному автору ролика, и, вероятно, идейному вдохновителю неназванного социального проекта — видеографу Адилету Рахметулла, на странице которого и был выложен такой «перформанс».

    — Мы снимаем социальный ролик. Это видео выложили с целью «разогреть» интерес. Остальное увидите по итогу, — заявил блогер.

    Больше подробностей они не предоставили.

    Несмотря на то, что ролик был доступен недолго, пользователи успели оставить комментарии, и некоторые даже восхитились поведением мажилисмена. Они предполагают, что таким образом депутат решил бороться с букмекерскими конторами и лудоманией, о вреде которых Руслан Берденов заявляет регулярно.

    Теги:
    Соцсети Астана Видео Депутаты Букмекеры Мажилис
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!