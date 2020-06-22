Это сделали сами люди - ведущий инфекционист страны о второй волне коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий врач-инфекционист РК Динагуль Баешева высказалась о необходимости соблюдения карантинных мер казахстанцами, а также о так называемой второй волне коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это не волна, это течение самого процесса, который управляется людьми. И он может как исчезнуть, так и вспыхнуть с еще большей силой. Все будет зависеть от того, « насколько эффективно мы будем передавать вирус друг другу « . К примеру, взять тот этап, когда были введены жесткие меры, вплоть до рекомендаций не выходить из дома. За это время людям очень много говорили о том, что этот вирус передается от человека к человеку. Ему все равно, холодно на улице или тепло, мороз или жара. Потому что он передается людьми», - сказала Динагуль Баешева в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Она напомнила, что в мае был снят режим ЧП и введены послабления карантинных мер.

«Люди так и не поняли, что это такое. Быть может, влияет и то, что раньше таких эпидемий у нас в стране никогда не было и таких мер никогда не принималось. Например, жители других стран, таких как Сингапур или Южная Корея, которые пережили SARS и MARS, им достаточно об этом сказать, и они будут выполнять все рекомендации врачей и эпидемиологов с максимальной точностью. В нашем же случае половина населения начала раздражаться, возмущаться и требовать, чтобы их выпустили. Якобы им легче умереть от болезни, нежели от голода. Другая половина объявила о том, что этого вируса нет, и о том, что якобы таким образом государство хочет уничтожить их бизнес. То есть, говорилось все, что угодно. И первого числа (1 июня), когда ослабили карантин и отменили режим ЧП, все хлынули на улицы и в общественные места», - констатировала инфекционист.

«Тысячи людей бросились что-то покупать на базары и просто так гуляли. Люди ни о чем не думали и не хотели воспринимать никакую информацию. Уже почти за неделю заболевает огромное количество людей, в том числе и с тяжелыми формами, выросла летальность. И все это – последствия того, что инкубационный период закончился. Скопилось определенное количество неверующих, которые ни во что не хотели верить и контактировали с другими. Самая большая беда заключается в том, что заразились и тяжело болеют те люди, которые устраивали мероприятия и контактировали. Контакт был не только воздушно-капельный, но и с предметами обихода. Все предпринятые ранее меры были одномоментно порушены и мгновенно выросло число заболевших», - заключила Д. Баешева.



