Это программа конкретных практических дел - Саттар Рахметов о Послании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Поставленные в Послании масштабные задачи требуют соответствующего законодательного решения, отметил, комментируя Послание Президента народу Казахстана, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации доктор юридических наук, профессор Саттар Рахметов. Об этом передает МИА «Казинформ».

«1 сентября 2020 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат Парламента Республики Казахстан выступил с Посланием народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий».

Послание Президента страны народу Казахстана является важным событием для жителей нашей страны. Каждый находит в нем главное для себя направление. В Послании изложено видение дальнейшего развития страны и общества, намечены важнейшие стратегические задачи, направленные на рост качества жизни казахстанцев. Выполнение задуманного позволит совершить прорыв поистине исторического масштаба. Это программа конкретных практических дел, безусловно, касается всех казахстанцев», - обозначил спикер.

Он отметил, что, прежде всего, предложено внедрить новую модель государственного управления.

Говоря об экономическом развитии Казахстана в новых реалиях, Президент назвал в числе важных такие принципы, как принцип честной конкуренции, открытие рынков для нового поколения предпринимателей, «озеленение» экономики, охрана окружающей среды. Президент подробно остановился на вопросах экономического развития страны в новых реалиях, говорит ученый.

По его словам, особое внимание было уделено обеспечению социального благополучия граждан, которое названо главным приоритетом. Большой объём работы связан с повышением социального благополучия граждан, в том числе решение вопросов здравоохранения, образования, защиты прав детей.

«В Послании подчеркивается, что для решения поставленных в Послании задач необходимо совершенствование законодательства. В этой связи дано поручение разработать и принять ряд законов, которые обеспечат реформу во всех указанных в Послании сферах жизни нашей страны. В частности, сказано, что «законодательно и нормативно нужно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере».

Поставленные Президентом масштабные задачи, решение которых необходимо для модернизации и динамичного развития всех сфер жизни казахстанцев, могут быть решены при законодательном обеспечении новой модели государственного управления, поддержке реформ квазигоссектора, усовершенствования налогового законодательства и бюджетной политики. Все эти вопросы требуют соответствующего законодательного решения», - подчеркнул Саттар Рахметов.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.