Это правильный шаг на пути к демократизации – Жанибек Кожык о законе о выборах
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Общественный деятель Жанибек Кожык выразил свое мнение по поводу подписанного Главой государства закона о выборах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Республика Казахстан является правовым, демократическим и социальным государством. Мы та страна, которая придерживается закона и демократии. Прошло более 25 лет, как был подписан закон о выбора. В то время было написано немного по-другому. Несколько раз поднимался вопрос о внесении поправок в этот закон. Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон о выборах. Это верный и правильный шаг на пути к демократизации», - отметил общественный деятель.
Жанибек Кожык подчеркнул, что поддерживает этот шаг и считает его правильным.
«Если сравнивать с постсоветским пространством, то это хороший шаг на пути к демократическому развитию. Касым-Жомарт Токаев пришел на пост президента в прошлом году. На его долю выпало немало трудностей республиканского и мирового масштаба. Несмотря на это, он смог выбрать правильное решение. В такое непростое время он подписал закон о выборах, внес поправки. Этот шаг я поддерживаю и считаю правильным», - заключил спикер.
Как сообщалось, Глава государства подписал Конституционный закон РК «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан» «О выборах в Республике Казахстан».
Фото: dalanews.kz
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