Это позволит подросткам ощутить реальную защищённость - психологи о вакцинации от КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Казахстане в скором времени стартует вакцинация беременных и детей. В частности, акцент сделан на подростках. Насколько это необходимая мера при нынешних обстоятельствах, своим мнением с корреспондентом МИА «Казинформ» поделились школьные психологи.

Как считает педагог-психолог Вера Андреевна Гаан, сегодня при том, что почти со всех углов трубят о коронавирусе и его опасности, ребёнок начинает терять чувство защищённости.

«Все внимание СМИ направлено на освещение проблемы коронавируса. Что слышат наши дети, включая телевизор, что читают, открыв Интернет? Ответ прост: «Рост числа заболевших коронавирусом», «Ещё один регион Казахстана перешёл в «красную» зону», «количество случаев заражения коронавирусом…, из них летальных». Эта информация, по меньшей мере, вызывает чувство тревоги, а порой и страха. Она достоверна и имеет подтверждение: все больше заболевают несовершеннолетние, целыми классами уходят на карантин и, как следствие, снова дистанционное обучение»,- считает психолог.

Вместе с тем, по мнению Веры Гаан, также растёт постоянная озабоченность как взрослого населения, так и детей по поводу собственного здоровья, и даже жизни.

«Согласно возрастным особенностям у подростков наблюдается мнительность, излишняя впечатлительность, тревожностью, повышенная чувствительность. Они замечают и глубоко переживают чрезмерное беспокойство родителей по поводу самочувствия ребёнка. Реальная или мнимая угроза собственному здоровью побуждает подростков проявлять повышенное внимание к своим телесным ощущениям, а убеждённость в собственной незащищенности создаёт благодатную почву для формирования «позиции больного». Человек, убеждённый в слабости своего здоровья, невольно ищет в себе болезнь, и это может стать причиной глубоких переживаний, перейти в депрессию. Подростки со своим богатым воображением и в силу свой впечатлительности могут как в повести К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» найти «у себя все болезни»,- приводит факты педагог-психолог.

Поэтому, как считает Вера Андреевна, в данном случае вакцинация - это лучшее средство предупреждения КВИ.

«С моей точки зрения, если вакцина безопасна и эффективна, то необходимо прививать не только взрослое население, но и в том числе детей-подростков. Это даст им возможность ощутить реальную защищённость от вируса. Вакцинация, к тому же, поможет сохранить традиционное обучение. Для подростков это очень важно, что позволяет быть в гуще событий и общаться и обмениваться информацией со сверстниками»,- подытожила она.

Коллегу поддерживает и школьный психолог Людмила Детянцева. Однако акцентирует внимание на том, что прививать детей все же стоит, начиная с 12 лет. Не раньше.

«Я, как человек, постоянно контактирующий с детьми, за вакцинацию. В том числе и детей. Эффективность доказана. Люди ведь болеют меньше. Хочется, чтобы дети получали уже полноценное образование и работа сферы образования уже вернулась в обычное русло,- отметила Людмила Александровна. — Единственное, все же вакцинацию стоит проводить с 12 лет. С согласия родителей. Сами видите, дети так же, как и взрослые, начали чаще болеть ковидом. Поэтому тут решение одно - привиться. Главное, чтобы вакцина была адаптирована под детский организм».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанвйской области увеличилось количество заражённых КВИ беременных и детей. В Костанайской области от коронавируса лечатся 443 ребенка.