Это повлияет на статус врача – Бахытжан Тажибай о поручении Президента РК пересмотреть уголовную ответственность медиков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) Глава государства РК Касым-Жомарт Токаев поручил пересмотреть уголовную ответственность врачей. Председатель столичного филиала общественного объединения «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников здравоохранения» Бахытжан Тажибай считает, что это однозначно повлияет на статус врача, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я полностью поддерживаю заявление Главы государства по вопросу уголовной ответственности медицинских работников. Уверен, что наши коллеги медицинские сотрудники, в частности врачебный персонал с определенной надеждой и воодушевлением это услышали. В последнее время мы замечаем, что есть определенная активность людей в обществе, нуждающиеся противопоставить медицинских работников и пациентов. Это в принципе в корне неправильно. Духовное, моральное состояние врачей всегда было направленным на то, чтобы оказать помощь тем, кто нуждается в помощи. Принцип у врачей – не навредить, соответственно у них нет такого намерения. С теоретической и практической точки зрения медицинскую помощь идеально организовать невозможно. В Уголовном кодексе РК есть такое понятие, как обоснованный риск. Поэтому медицинские работники всегда находятся в этом риске», - отметил Бахытжан Тажибай.

По его словам, позиция Главы государства исходит из правил, принятых в цивилизованных странах.

«Когда есть негативные последствия, любой пациент всегда ищет виновных. И виноватым становится врач, хотя вины врача может и не быть. Позиция Главы государства исходит из тех правил, которые приняты в цивилизованных странах. То есть, если есть ущерб пациенту, то должно быть возмещение этого ущерба. Ответственность медицинского работника не должна быть уголовная, она должна быть в рамках правовой либо административной ответственности. Сама цель медицинской помощи – восстановить здоровье человека. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, медицинский работник юридически и финансово защищен. В целом это однозначно повлияет на статус врача», - пояснил спикер.

Бахытжан Тажибай считает необходимым повысить максимальную ответственность врача, создать все условия безопасного рабочего места.

«Соответственно, должна быть оплата, должны быть условия для повышения квалификации, постоянного и непрерывного обучения. Все это будет способствовать тому, что статус и классификация врача будет расти. Когда все условия для работы созданы, при этом медицинский сотрудник получает высокую зарплату и постоянно обучается, то от этого выиграет только пациент. Исходя из этого, можно сказать, что качество оказания медицинской помощи будет высоким. В таком случае будут создаваться условия для разбора медицинских ошибок. Медицинские работники и врачи будут не скрывать, а выявлять ошибки. Будет проводиться профилактическая работа, соответственно ошибок будет мало», - заверил спикер.

Он также подчеркнул, что полностью поддерживает озвученное заявление Касым-Жомарта Токаева.

«Полностью и с надеждой приняли то, что было озвучено Президентом РК. Министерство здравоохранения РК активно двигалось в этом направлении. Были приняты государственные программы, ряд других мер. Почва для того, чтобы реализовать озвученное Главой государства, есть. Теперь после того, как Президент дал четкое поручение, все эти вопросы ускорятся и будет соответствующее финансирование», - заключил Б. Тажибай.