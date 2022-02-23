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Это положительный момент – глава «Казрост» о снижении ставки утильсбора

23 Февраля 2022 17:58
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Это положительный момент – глава «Казрост» о снижении ставки утильсбора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный директор группы компаний «Казрост» Михаил Абовьян поделился мнением касательно снижения ставки утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы, как локальный производитель, тем не менее работаем на общих основаниях, в том числе и в том, что касается утилизационного сбора. Мы его уплачивали и будем продолжать уплачивать, потому что согласно закону мы получали возврат утилизационного сбора. Я считаю, что это нормальная, здоровая мера поддержки производителей. Нашей компании видится, что снижение ставки утилизационного сбора – это положительный момент», - сказал Михаил Абовьян в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Вместе с тем, спикер отметил необходимость введения альтернативных мер.

«Но хотелось бы видеть альтернативные меры поддержки локализованных брендов с точки зрения лизинговых субсидий, другого вида субсидирования, может даже покупателей сельхозтехники, чтобы дифференцировать бренды, которые проинвестировали производство на территории РК от тех, кто занимается чисто импортной деятельностью. Это будет способствовать дальнейшему развитию локализации, что пойдет на пользу нашим покупателям», - заключил глава «Казрост».

Напомним, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр 23 февраля в передаче «Интервью» на телеканале «Хабар 24» заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.



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#Экономика   #Транспорт   #Утильсбор  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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