Это победа всех костанайцев! - Архимед Мухамбетов поздравил «тоболовцев» с победой

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский футбольный клуб «Тобол» выиграл первый трофей в новом сезоне. С победой футболистов поздравил и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Поздравляю ФК «Тобол» с победой в финале за суперкубок Казахстана. Это радостное событие для нашей области. Второй раз подряд мы стали обладателями Суперкубка. Победа всех костанайцев и результат многолетней системной работы», - отметил в своём поздравительном посте в Instagram А. Мухамбетов.

Он также пожелал команде «Тобол» удачи в новом футбольном сезоне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что определился обладатель Суперкубка Казахстана. В матче за Суперкубок Казахстана на «Астана Арене» сыграли костанайский «Тобол» и алматинский «Кайрат».

В итоге костанайский «Тобол» вырвался к финишу со счетом 2:1.