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вчера 22:19
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Это победа всех костанайцев! - Архимед Мухамбетов поздравил «тоболовцев» с победой
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Костанайский футбольный клуб «Тобол» выиграл первый трофей в новом сезоне. С победой футболистов поздравил и аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«Поздравляю ФК «Тобол» с победой в финале за суперкубок Казахстана. Это радостное событие для нашей области. Второй раз подряд мы стали обладателями Суперкубка. Победа всех костанайцев и результат многолетней системной работы», - отметил в своём поздравительном посте в Instagram А. Мухамбетов.
Он также пожелал команде «Тобол» удачи в новом футбольном сезоне.
Напомним, ранее сообщалось о том, что определился обладатель Суперкубка Казахстана. В матче за Суперкубок Казахстана на «Астана Арене» сыграли костанайский «Тобол» и алматинский «Кайрат».
В итоге костанайский «Тобол» вырвался к финишу со счетом 2:1.
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